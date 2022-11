A inicios de 2022, Daddy Yankee anunció su retiro de la música tras más de 20 años de carrera, en la cual se colocó como el artista más importante en la historia del reggaetón y uno de los artistas urbanos más influyentes en la industria.

Para celebrar su retiro, la celeb de Estados Unidos viene completando su gira de despedida con la que recorre varios países de América Latina, además del lanzamiento de “Legendaddy”, su sétimo y último álbum, el cual incluye temas con artistas como Bad Bunny, Myke Towers, Becky G, Natti Natasha, Pitbull, entre otros.

Esto, sin embargo, no ha impedido que “El cangri” realice otras colaboraciones, como la que recientemente ha realizado junto a Black Eyed Peas.

La agrupación estadounidense Black Eyed Peas volvió a lanzar un disco luego de 8 años. (Foto: Universal Music Group)

“BAILAR CONTIGO” DE BLACK EYED PEAS Y DADDY YANKEE

Por otro lado, “Black Eyed Peas” se alista para el estreno de su noveno álbum, titulado “Elevation”, el cual cuenta con la participación de Nicky Jam, Anuel AA, Ozuna y Daddy Yankee, siendo este último con el que lanzaron “Bailar contigo”.

Lanzado el pasado 11 de noviembre, la canción fusiona el inglés con el español, un sello de la banda muy conocido y que se ha vuelto frecuente con la inclusión de J. Rey Soul como vocalista femenina en sustitución de Fergie, quien abandonó el grupo varios años atrás.

VIDEO DE “BAILAR CONTIGO”

Hasta el momento, no existe un videoclip oficial de la canción, pero la banda estadounidense ha compartido en sus redes sociales un Official Lyric Video. Es decir, un clip que contiene la letra del tema, la cual aparece a la par de la canción.

LETRA DE “BAILAR CONTIGO”

Yo quiero bailar contigo

Yo quiero romper contigo

Yo quiero bailar contigo

Yo quiero romper





‘Toy en la mia, no me dañen el party

Se fue la señal, no le tengo reply

Pon la mano en el sky

Súbela high, high, high, go!





‘Tamo perreando en el party

Tú sabe’ quién es tu daddy

Aquí le llega everybody, legale’ también ilegale’

Como tú, nadie baila, no pare’, pare’, pare’

Síguelo hasta mañana, no pare’, pare’, pare’





Aquí todo el mundo se liquidó

Acabando con el líquido

Se cayó, pero no tímido

Esta fiesta la hacemo’ los do’





Yo quiero bailar contigo

Yo quiero romper contigo

Yo quiero bailar contigo

Yo quiero romper





DJ turn it up, this hit is my song

Baby, let’s burn it up, I wanna party all night long

I’ve been working so hard, it’s time for “Dirty Bit”

The weekend’s here, let’s go out get lit

And start some shit





And set the room on fire

Let’s party, party, party

Baby, tú y yo bailamo’ como ragda ragda body, go!

Baby, that’s how we roll

We gon’, loco outta control

Light up the fuse, make it explode

Shake that, shake that rápido, come on, let’s go





Yo quiero bailar contigo

Yo quiero romper contigo

Yo quiero bailar contigo

Yo quiero romper

Yo quiero bailar contigo

Tú puedes perrear conmigo

Dale duro, suavecito, slow motion, despacito





Yo quiero romper

Dime qué, dime qué es lo que quieres

I do not care about other mujeres

My mind is on you, you know where my head is

I like to move it me gusta mover

I like when you screaming and sayin’ “joder”

You got my corazon beatin’

And the beat don’t stop, now it’s time to set





And set the room on fire

Let’s party, party, party

Baby, tú y yo bailamo’ como ragda ragda body

Baby, that’s how we roll

We gon’, loco outta control

Light up the fuse, make it explode

Shake that, shake that rápido, come on, let’s go





Yo quiero bailar contigo

Yo quiero romper contigo

Yo quiero bailar contigo

Yo quiero romper