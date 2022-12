Alejandro González Iñárritu es uno de los directores mexicanos más celebrados dentro de Hollywood y “Bardo” es la última película que ha estrenado. Probablemente, ha sido este mismo prestigio lo que le ha dado licencia para crear uno de sus trabajos más personales y excéntricos, pero que, al mismo tiempo, está disponible dentro de una plataforma gigante como Netflix. Si ya pudiste verla y te quedaste más confundido que el meme de la señora calculando matemáticas, aquí te la explicamos.

“Bardo: falsa crónica de unas cuantas verdades”, título completo del largometraje, se lanzó en el Festival de Venecia en septiembre, pero no fue hasta el 27 de octubre de 2022 que se dispuso para el público en general en salas de cine.

Aunque la crítica estuvo muy dividida (tiene un 59% en el Tomatometer de Rotten Tomatoes), ha sido una de las favoritas en la categoría de películas de habla no inglesa. Precisamente, ha sido seleccionada en la lista preliminar de los Premios Oscar 2023 para esta misma posición (aunque dudo que llegue a ganarle a “Decision to Leave” de Park Chan-Wook).

Lo cierto es que “Bardo” es una película muy compleja, surrealista y difícil de entender, no solo en cuanto al aspecto narrativo, sino también con lo que quiso comunicar Iñárritu. En el ámbito audiovisual y cinematográfico, es indudablemente una excelente pieza, aunque esto no sorprende considerando que el cineasta ha estado detrás de títulos como “Birdman” y “The Revenant”.

¿De qué trata “Bardo”? La historia (si se puede decir así) gira en torno a Silverio Gama, un periodista mexicano que emigró a los Estados Unidos, donde construyó una exitosa carrera como documentalista. Al regresar a su país natal, deberá enfrentarse a diversos conflictos existenciales, como la marginalidad de aquellos que son muy mexicanos para ser gringos, pero muy gringos para ser mexicanos.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “Bardo: falsa crónica de unas cuantas verdades”.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “BARDO: FALSA CRÓNICA DE UNAS CUANTAS VERDADES”?

¿”Bardo” es autobiográfico?

Tal como lo dice el subtítulo “Falsa crónica de unas cuantas verdades”, Alejandro González Iñárritu toma elementos de su propia vida, emociones y cuestionamientos, y los funde con la ficción y la puesta en escena surrealista.

Así como Silverio Gama, el cineasta también es un mexicano que empezó a hacer su trabajo audiovisual en su país, pero luego se mudó al norte de la frontera, donde catapultó su carrera. Incluso trabajó, al igual que su personaje, en un barco carguero, tal como se menciona en un diálogo de la película. Sin mencionar que Daniel Giménez Cacho y Griselda Siciliani, tienen un increíble parecido a Inárritu y su esposa, María Eladia Hagerman

Lo que significa que la mayoría (sino todos) los conflictos e incertidumbres del protagonista, son las del propio director o, como él mismo lo menciona en una entrevista con Fuera de foco, unas “rebanadas de sentimientos”. En conclusión, “Bardo” es una autoficción erigida en imagen y semejanza a Alejandro González Iñárritu.

El inicio es el final

Para explicar el final de “Bardo: falsa crónica de unas cuantas verdades” tenemos que empezar con que la estructura narrativa hace algo parecido a “Big Fish”, donde el inicio es el final. Los primeros 30 minutos de la película confunden al espectador con extrañas escenas en las que no sabes distinguir si es un sueño dalinesco o una realidad surreal.

Conforme te vas acercando al tiempo en el que corren los créditos, todo empieza a cobrar sentido y te das cuenta que esa primera parte es, en realidad, la continuación del final y el punto de inicio es donde el espectador decida colocarlo.

En la entrevista mencionada anteriormente, Iñárritu confesó que es “una historia sin historia” y que no posee una “narrativa” o, por lo menos, no una convencional.

Silverio Gama en el tren donde le dio un derrame al final e inicio de "Bardo" (Foto: Netflix)

¿Todo era un sueño de Silverio?

La respuesta corta es que NO, pero esa no es la pregunta que importa. Haya sido esta un delirio de un genio creativo o no, continúa plasmando esas “rebanadas de sentimientos” que menciona Iñárritu: la pérdida, la identidad, el conflicto político, la humillación y el papel de los padres.

Las pistas de lo que estaba por venir estaba en el propio título: “Bardo”. En el budismo, esto significa el estado intermedio entre la muerte y la reencarnación, donde el individuo tiene visiones previas a su renacer. Si lo tomamos literalmente, pues se refiere a la muerte de Silverio, quien muere después de sufrir un derrame en el tren y escenas como su visita al canal de televisión habían provenido de lo que escuchaba en las noticias durante su coma acerca de la joven que lo encontró.

Sin embargo, este estado entre ser o no ser (sí, me estoy robando la frase de Hamlet) se relaciona con diversas temáticas tratadas a lo largo de la película (las cuales llegan a ser demasiadas, si soy honesta). Principalmente, el tema de la migración que mencioné anteriormente, donde se cuestiona si realmente puede hacer arte en base al pueblo mexicano cuando ya ni camina sus calles, cuando critica al país “que solo aprecia el dinero”, pero también lo llama su hogar cuando lo discriminan por tener un tipo determinado de visa, entre muchas más.

Lo mismo aplica para otros personajes como sus hijos, Lorenzo y Camila, que no saben a dónde pertenecen. O a su esposa, Lucía, quien no supera la pérdida de Mateo. Hay fragmentos que son sueños y recuerdos, pero también ha vivencias tangibles.