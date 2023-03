La serie “BEEF” (”Bronca”) llegará muy pronto a Netflix. Protagonizada por las estrellas Ali Wong y Steven Yeun, esta comedia dramática de A24 fue creada por Lee Sung Jin y, a lo largo de 10 capítulos, promete sorprender a los usuarios del servicio de streaming con una peculiar historia.

Pero, ¿de qué trata “BEEF”? A continuación, te revelamos la sinopsis, fecha de estreno, tráiler y lo que sabemos sobre la nueva serie dirigida por Hikari, Jake Schreier y el propio showrunner Lee Sung Jin.

¿DE QUÉ TRATA “BEEF”?

“BEEF” es una serie que se centra en Danny Cho (Steven Yeun) y Amy Lau (Ali Wong), dos personas involucradas en un incidente de ira en la carretera que los consume lentamente.

Así se lee en la sinopsis oficial del show televisivo: “Un contratista fracasado y una empresaria descontenta se enfrentan en un incidente de furia al volante que se sale de control y saca lo peor de ellos”.

Vale precisar que, antes de su lanzamiento en Netflix, la producción se presentará en el SXSW Festival 2023, un evento que celebra a diversos proyectos de cine, medios interactivos y música en Texas.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “BEEF”

¿CUÁNDO Y QUÉ HORA SE ESTRENA “BEEF”?

“BEEF” se estrenará el jueves 6 de abril del 2023 en Netflix a las 3 a.m. (ET), 12 a.m. (PT) y 8 a.m. (BST).

De acuerdo a dichas franjas horarias, estas son las horas específicas en las que puedes ver la producción desde el territorio donde te encuentres:

Horario por países:

México: 1:00 am.

1:00 am. Guatemala: 1:00 am.

1:00 am. Honduras: 1:00 am.

1:00 am. El Salvador: 1:00 am.

1:00 am. Nicaragua: 1:00 am.

1:00 am. Costa Rica: 1:00 am.

1:00 am. Perú: 2:00 am.

2:00 am. Colombia: 2:00 am.

2:00 am. Panamá: 2:00 am.

2:00 am. Ecuador: 2:00 am.

2:00 am. Venezuela: 3:00 am.

3:00 am. Bolivia: 3:00 am.

3:00 am. República Dominicana: 3:00 am.

3:00 am. Puerto Rico: 3:00 am.

3:00 am. Paraguay: 4:00 am.

4:00 am. Chile: 4:00 am.

4:00 am. Argentina: 4:00 am.

4:00 am. Uruguay: 4:00 am.

4:00 am. España: 8:00 am.

El póster de la serie "BEEF" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA SERIE “BEEF”?

“BEEF” estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Netflix desde su fecha de estreno. A partir de ese día, podrás disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio. Accede desde este enlace.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “BEEF”?

Steven Yeun como Danny Cho

Ali Wong como Amy Lau

David Choe como Isaac

Young Mazino como Paul

Joseph Lee como George

Patti Yasutake como Fumi

Maria Bello como Jordan

Ashley Park como Naomi

Justin H. Min como Edwin

Andrew Santino como Michael

Rekstizzy como Bobby

Mia Serafino como Mia

Remy Holt como June