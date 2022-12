Todo artista que recién está empezando en la música o que ya lleva algún tiempo intentado destacar siempre sueña con que un tema musical se vuelva del agrado del público o que se viralice en las redes sociales para alcanzar la fama por la que tanto peleó, como le sucedió a la mexicana Bellakath, quien encontró en “Gatita” la forma perfecta para catapultar su carrera.

Ese tema que se hizo demasiado viral en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, no solo se hizo muy conocido en su país natal, sino que traspasó fronteras, afianzándose en Estados Unidos, América Latina y Europa. Es más, miles de personas compartían videos escuchando y bailando aquel tema musical.

Bellakath estaba muy feliz e ilusionada con todo lo que le estaba ocurriendo a su carrera como cantante, pues estaba saltando en su trampolín a la fama hasta que ocurrió algo impensado para ella y todo su equipo de trabajo. “Gatita” ya no se podrá reproducir en plataformas como Instagram ni TikTok.

Bellakath luce un enterizo negro ceñido al cuerpo con un escote pronunciado, que está muy en tendencia (Foto: Bellakath / Instagram)

¿POR QUÉ “GATITA” DE BELLAKATH YA NO SE PUEDE USAR EN TIKTOK NI INSTAGRAM?

La cantante mexicana, de forma sorpresiva, realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, en la que aparece muy normal hasta que va contando lo que sucedió entre lágrimas.

De acuerdo a lo expresado por ella, una persona ha reclamado la autoría de la canción y le han dado la razón sin darle la oportunidad de demostrar que ella es la dueña de la producción.

Ese es el motivo por el que la canción “Gatita” ya no puede usarse en dichas redes sociales y se espera que, en los próximos días sea eliminada de algunas plataformas como Spotify y Apple Musica.

“Yo la tengo registrada aquí, bueno aquí en las instituciones y pues me la borraron. Ya la borraron de Instagram porque alguien la reclamó como si fuera de su propiedad, ya la borraron de TikTok y me di cuenta ayer. Alguien más la reclamó y pues supuestamente la canción es de alguien más”, dijo la artista mientras lloraba a mares.

¿QUÉ HARA BELLAKATH?

Después de contar el problema, Bellakath procedió a confesar cuáles son las acciones que tomará de ahora en adelante para recuperar su canción. Según lo manifestado por ella, acudirá a instancias judiciales con un millonario proceso legal en contra de las personas que estén detrás de ese acto.

“Vamos a hacer una demanda muy multimillonaria y de hecho el correo que llegó, hasta se crearon una cuenta fake para poder denunciar la canción, no sé cómo la gente puede llegar a tanto. Por esa canción no fuimos mundiales y la gente no soportó y fue como capaz de robarla, de robarla porque la robaron”, comentó Bellakath.