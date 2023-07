En ocasiones, la vida da sorpresas inesperadas, sino pregúntenle al cantante Bertín Osborne, quien se convertirá en padre a sus 68 abriles. Eso sí, todo hace indicar que el intérprete madrileño no tenía en sus planes tener un nuevo heredero junto a Gabriela Guillén, su actual pareja de 36 años. ¿Cómo reaccionó ante la llegada de su sexto heredero?

Los reportes de los medios españoles no hicieron más que confirmar la noticia del mes: Bertín Osborne sería padre junto a Gabriela Guillén, su pareja con quien ha sido relacionado desde abril del 2022.

Y aunque para muchos la llegada de un bebé es una bendición, el artista Osborne logró sincerarse ante un conocido programa español y dar sus primeras impresiones sobre su nuevo hijo, además de hablar por primera vez sobre el compromiso que tiene con la joven que es 32 años menor que él.

Gabriela Guillén será la madre del sexto hijo de Bertín Osborne (Foto: El Capote / Instagram)

¿Habrá recibido de buena manera esta nueva paternidad? Pues, averígualo en esta nota que tenemos para ti.

ASÍ FUE LA REACCIÓN DE BERTIN OSBORNE AL EMBARAZO DE GABRIELA GUILLÉN

Durante su aparición en “Y ahora Sonsoles”, el también presentador se dio tiempo de aclarar la relación sentimental que lleva con la joven de 36 años de edad. Contrariamente a sus declaraciones anteriores, Osborne indicó que ha tenido uno meses de ensueño a lado de la fisioterapeuta de nacionalidad colombiana.

Eso sí, también se animó a indicar que la distancia que existen entre ambos ha dificultado las cosas entre ellos. Recordemos que, por motivos laborales, Bertín radica en Sevilla y Guillén en Madrid.

Respecto a su nueva paternidad, el artista español señaló que la noticia le trajo consigo varios comentarios y críticas de diferentes partes de España. Unos lo llamaron “irresponsable”, algo que el propio cantante negó en lo absoluto.

Bertín Osborne se hizo presente en el programa "Y ahora Sonsoles" (Foto: Antena 3)

En esa línea, el exesposo de Sandra Domecq añadió que la llegada de su bebé generó un gran bullicio mediático a su alrededor. “Ha pasado lo que les pasa a muchos, por lo que sea, pero no por falta de responsabilidad”, adicionó Bertín.

Sin embargo, las declaraciones de Osborne no eran solamente de queja hacia las críticas, sino también dejó salir sus sentimientos al conocer que sería padre al borde de los 70 años. “Cuando digo que no es deseado quiero decir que no estaba previsto, eso no quiere decir que yo vaya a odiar a este bebé, simplemente es una cosa que no habíamos previsto, pero no hay que buscar tres pies al gato”, dijo el español.

Bertín Osborne estuvo casado en dos oportunidades (Foto: MrTecnodd / Twitter)

También se dio el tiempo de hablar sobre los rumores que señalaban que Bertín quería poner fin a la gestación de la mujer, pues no era recomendable tener un hijo a su edad.

En ese marco, el oriundo de Madrid añadió que siempre fue claro con su pareja y que se mostró solidaria con ella en todo momento. “Cuando ella estaba de un mes y medio nos sentamos y yo le dije ‘Gaby, tienes dos opciones: tenerlo o no tenerlo. En cualquiera de las dos opciones yo te voy a apoyar”, sentenció.

GABRIELA GUILLÉN: ¿SE MOLESTÓ CON BERTÍN OSBORNE?

Luego de que Osborne aclarara sus palabras al programa de televisión de Antena 3, la colombiana Gabriela Guillén se dio tiempo de hablar por primera vez sobre su estado de gestación, y vaya que no tuvo reparos en señalar lo dicho por el artista español.

Con una serenidad bastante notable, la fisioterapeuta indicó que su pareja podría decir lo que crea conveniente, aunque luego deberá hacerse responsable por sus palabras. “Bueno, él que dirá lo que quiera y que se haga responsable de lo que diga”, mencionó.

También se dio tiempo de confirmar la relación que mantiene con el cantante de 68 años. “Sí que tenemos una relación. Obviamente que hemos tenido una relación de lo que haya sido, pero no es pasado”, puntualizaba.

Gabriela Guillén será la madre del sexto hijo de Bertín Osborne (Foto: El Capote / Instagram)

Eso sí, la nacida en Colombia contradijo lo dicho por Bertín, diciendo que la llegada del niño es una sorpresa, pero no un accidente como él puede pensar. Finalmente, indicó a los medios que espera que su bebé sea mujer. ¡Sea como fuere, muchos éxitos por tu nuevo heredero o heredera en camino!