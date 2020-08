La precuela de “Breaking Bad”, “Better Call Saul”, se ha llevado numerosos elogios desde su estreno en el 2015, teniendo hasta la fecha 5 temporadas con una sexta programada para estrenarse en el 2021. Entre todos los personajes, el viejo Mike ha tenido participación en ambas, confundiendo un poco a los espectadores con respecto a su verdadera edad en ambos shows.

Interpretado por Jonathan Banks, Mike Ehrmantraut es un personaje principal indiscutible en la franquicia, apareciendo en “Better Call Saul” con un papel que se originó en “Breaking Bad”. El viejo Mike se unió por primera vez al universo ficticio de Vince Gilligan en el final de la temporada 2 de “Breaking Bad”.

Como socio de Saul Goodman, Mike se vio envuelto en el drama que rodea a las operaciones de drogas de Walter White y Jesse Pinkman. Su conexión con Gus Fring, sin embargo, lo convirtió en un enemigo a los ojos de Walt, lo que resultó en el asesinato de Mike al final de la serie original.

Entonces, ¿qué edad tenía Mike durante “Better Call Saul” y al momento de su asesinato en “Breaking Bad”? Esta es una pregunta que se han hecho los fans de la serie y Screenrant ha hecho un análisis de algunos momentos del guión y diálogos para dar con la respuesta definitiva.

¿CUÁNTOS AÑOS TIENE MIKE EHRMANTRAUT EN “BETTER CALL SAUL” Y “BREAKING BAD”?

Mike Ehrmantraut nunca ha especificado su edad en "Better Call Saul" ni en "Breaking Bad" (Foto: Greg Lewis/AMC/Sony Pictures Television)

Como ya se sabe, la edad de Mike nunca se aclaró explícitamente en “Breaking Bad” o en “Better Call Saul”, pero esta última serie proporcionó algunas pistas. La precuela profundizó en los antecedentes de Mike como oficial de policía de Filadelfia. También afirmó que el personaje sirvió como francotirador en la Guerra de Vietnam, insinuando que nació a principios de la década de 1940.

Cuando comenzó “Better Call Saul”, era fines de la primavera del 2002, y con la posibilidad de que Mike haya nacido entre 1940 y 1944, habría estado entre los cincuenta y los sesenta años en ese momento. Pasaron menos de dos años para el final de la temporada 4, por lo que cuando Mike ejecutó a Werner Ziegler, lo más probable es que tuviera entre 60 y 64 años.

La temporada 5 solo se llevó a cabo durante dos meses, terminando en junio de 2004, lo que llevó a los espectadores a creer que Mike todavía tenía entre sesenta y cinco años por esas fechas. En la actualidad, “Better Call Saul” aún está a cuatro años de los eventos al comienzo de “Breaking Bad”.

El episodio piloto de este último se desarrolló en septiembre de 2008 cuando Walt se enteró de su diagnóstico de cáncer. A pesar de que Mike no estaba involucrado en la serie todavía, habría tenido entre mediados y finales de los sesenta en ese momento de la línea de tiempo.

Temporadas enteras de “Breaking Bad” tenían una tendencia a extenderse solo unos pocos meses a la vez, al igual que su precuela. A pesar de que Mike no apareció hasta la temporada 2, todavía habría tenido más de sesenta años como máximo, bordeando los setenta según la cronología oficial.

La muerte de Mike a manos de Walt se produjo en “Breaking Bad” temporada 5, episodio 7, “Say My Name”. Después de negarse a dar el nombre de sus asociados, Walt le disparó a Mike en el borde de la orilla del río y lo mató. Su fecha de muerte fue el 2 de octubre de 2009, por lo que es muy probable que Mike murió antes de cumplir los 70 años.

Afortunadamente, Banks todavía sigue fuerte a la edad de 73 años, y el actor continuará interpretando a Mike en la sexta y última temporada de “Better Call Saul”, aunque en esta ocasión haya tenido que ser rejuvenecido un poco a través del maquillaje para interpretar al reconocido viejo Mike de la serie original.

