Después de 46 nominaciones y ningún premio Emmy, los fanáticos de “Better Call Saul” esperaban que el 2022 fuera el año del spin-off de “Breaking Bad”, sobre todo, porque se trataba de su sexta y última temporada, sin embargo, la edición 74 de los Oscar de la televisión le fue esquiva al drama creado por Vince Gilligan y Peter Gould.

A pesar de las nominaciones en cuatro categorías principales, la ficción protagonizada por Bob Odenkirk no logró obtener una sola estatuilla. “Succession” se quedó con el galardón de Mejor Serie Dramática y Mejor Guión, mientras que el premio de Mejor actor principal en serie dramática fue para Lee Jung-jae por “El juego del calamar”.

Por su parte, Rhea Seehorn, que hizo un excelente trabajo como Kim Wexler en la temporada final de “Better Call Saul”, perdió la estatuilla de Mejor actriz de reparto en serie dramática ante Julia Garner de “Ozark”.

Sin embargo, no todo está perdido y la precuela de “Breaking Bad” todavía puede ganar un Emmy a pesar de que terminó el 15 de agosto de 2022 tras seis temporadas y 63 episodios. A continuación te explicamos la razón.

Jimmy (Bob Odenkirk) y Kim (Rhea Seehorn) en la serie "Better Call Saul" (Foto: AMC)

“BETTER CALL SAUL”, ¿PUEDE SER NOMINADA EN LOS EMMY 2023?

Como señala Screen Rant, “Better Call Saul” probablemente se considerará nuevamente para la ceremonia de los Premios Emmy 2023, ya que el período de elegibilidad para la ceremonia de 2022 se extendió hasta el 31 de mayo, es decir, solo se consideró la primera mitad de la sexta entrega.

Por lo tanto, los seis últimos capítulos, que se estrenaron entre el 11 de julio y el 15 de agosto de 2022 en AMC y Netflix, tienen una última oportunidad para conseguir al menos una victoria.

No obstante, en los Emmy 2023, “Better Call Saul” posiblemente deberá enfrentar a series como “House of the Dragon”, “El señor de los anillos: Los anillos de poder” y la quinta temporada de “Stranger Things”.

Después del épico final de la serie de Vince Gilligan y Peter Gould, sería un duro golpe para los fanáticos si una vez más los creadores, productores y actores del exitoso programa se van con las manos vacías.