“Better Call Saul” se acerca a su fin y el capítulo 12 de la temporada 6, el penúltimo de la serie, tuvo uno de sus momentos más desgarradores, con Kim Wexler (Rhea Seehorn) como protagonista. El programa de AMC, que ya está disponible en Netflix, mostró los detalles de la conversación telefónica que tuvieron Saul Goodman (Bob Odenkirk) y su exesposa en el episodio 11, llamado “Breaking Bad”. Este y otros misterios se han resuelto antes del gran final de la creación de Vince Gilligan y Peter Gould.

Una vez más, el título acertó con lo que se vio en la ficción. “Riego de Lágrimas” (“Waterworks”) es uno de los momentos más duros de “Better Call Saul”, después de los clímax vistos anteriormente en la relación de Kim y Jimmy. Tras las muertes y decisiones, todavía hay mucho por explicar en la historia.

Si “Breaking Bad” nos mostró el auge y caída de un profesor de química roto y egoísta, su spin-off ha repetido la fórmula, pero de manera magistral, con el proceso de conversión de Jimmy McGill en Saul Goodman, así como sus variantes Gene Takovic y Viktor, junto a otro gran personaje, Kim, quien ha dado un paso más adelante que Skyler, Carmela (“Los Soprano”) y compitiendo en complejidad con Wendy Byrde de “Ozark”.

Estas series de antihéroes nos han demostrado algo: que en el crimen organizado, si no se tiene el poder político de los Byrde, lo que les espera es la decadencia total. White quedó sin familia ni dinero, aunque con la estela maldita de Heisenberg; los Soprano quedaron envueltos en la violencia de la mafia. Ahora solo falta saber cuál es el destino de Saul Goodman y Kim Wexler, quien ha regresado a “Better Call Saul” para aliviar las tormentas de su pasado.

Gene conversando desde un teléfono público con Kim (Foto: Sony Pictures Television)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO 12 DE “BETTER CALL SAUL 6″

El regreso de Kim Wexler

El capítulo 12 de “Better Call Saul” empieza con Saul Goodman intranquilo, casi lloroso, en su emporio legal, todo a color. Francesca le pide que, de una vez, atienda su primer caso porque hay mucha gente esperando. El abogado tiene los papeles de divorcio con Kim y luego le dice a su secretaria que la haga pasar.

Después viene la nueva vida de Kim Wexler en Florida. Manteniendo su identidad, pero cambiando aspectos físicos, como su cabello o su forma de caminar, Kim tiene una vida doméstica que se parece mucho al infierno de la abogada: tediosa, rutinaria, gris. Kim trabaja en una empresa de rociadores de piso. Tiene un novio desvaído. Ella parece un fantasma a plena luz del día.

Kim Wexler en su nueva vida (Foto: Sony Pictures Television)

La llamada de Viktor Saint Claire a Kim

Viktor Saint Claire llama a Kim Wexler, ese es el mensaje que le pasa su secretaria a la exabogada. En una elipsis maravillosa, se entiende que se trata de Jimmy. Porque Viktor y Saint Claire son los nombres falsos que se inventaron para estafar al corredor Ken en los buenos tiempos de la pareja, cuando todavía no vieron morir a Howard.

Kim, de inmediato, enmudece ante la arremetida de Gene Takovic, quien le empieza a hacer preguntar sobre su vida, que ella no contesta, y le cuenta que está confiado de que los federales no lo encontrarán. Ella le pide que se entrega, él le reprocha la vida miserable que probablemente Kim está llevando. “Me alegro de que estés vivo”, le dice Kim y cuelga. La reacción de Gene se vio en el capítulo 11: una furia desmedida en su calidad de prófugo.

La Kim Wexler de Florida conversando por teléfono con Gene Takovic (Foto: Sony Pictures Television)

La declaración de Kim Wexler

Kim intenta seguir con su rutina pero no puede. El pasado le pesa. Silenciosa y pensativa, luego la vemos volver a Alburquerque, entrar al juzgado, donde ciertas imágenes le recuerdan la vida que ha dejado. Después llega a la casa de Cheryl y le entrega su declaración firmada a una fiscal, donde cuenta cómo realmente murió Howard a manos de Lalo Salamanca.

La mujer le reprocha porque, a esas alturas, todos siguen pensando que su fallecido esposo era un adicto a la cocaína que se sucedió tras una crisis. Kim le dice que no sabe si ella irá a la cárcel, pero que sí quiere cambiar la historia de la muerte de Howard. Aunque no lo expresa, parece que Wexler quiere resolver todos sus asuntos del pasado sin pensar en su futuro. Ya no es más la fría abogada que mentía por diversión.

Y uno de los momentos que confirman esto es cuando está en un autobús rumbo a su avión y se desgarra llorando desconsoladamente en público, gritando “¡Dios!”, en un primer plano que le dará un Premio Emmy a Rhea Seehorn por su excelente actuación. La Kim de Florida, por fin, ha reventado la burbuja de sus secretos más personales.

El llanto de Kim Wexler tras hablar con la viuda de Howard (Foto: Sony Pictures Television)

El divorcio y Kim Wexler y Jesse Pinkman se conocen

En otro corte al pasado, Saul Goodman y Kim Wexler se divorcian. La todavía abogada ingresa a la oficina de su expareja y firma los papeles. Saul simula su tristeza atacándola verbalmente, ninguneando lo que está haciendo con su vida y burlándose de ella por no aceptar el dinero de Sandpiper. “Que tengas una buena vida”, le dice sarcásticamente, ante la mirada irritada de Francesca.

Kim no pudo decir nada más que halagar lo que ha construido Saul Goodman y sale a fumar en el exterior del local, ante una lluvia repentina. A su lado, alguien le pide un cigarro: es Jesse Pinkman (Aaron Paul), quien la reconoce por defender a su amigo Combo en un robo ridículo. Y ahora le dice que tiene un amigo, Emilio (quien se cruza con Kim al dejar el despacho y el que terminará disuelto en “Breaking Bad”), el que ha elegido a Saul como abogado por un comercial de televisión. Le pregunta si ella como abogado le parece un buen letrado. “Cuando lo conocí, lo era”, es lo último que dice Kim antes de correr a su auto, protegida por la lluvia.

Aaron Paul como Jesse Pinkman en su segunda aparición en "Better Call Saul" (Foto: Sony Pictures Television)

La última estafa de Gene Takovic

En el presente en blanco y negro, Gene Takovic entra a la casa de su siguiente víctima, quien padece cáncer. El estafador roba todo lo que puede y logra salir indemne, a pesar de que el dueño de la casa despierta del somnífero por un momento; luego, vuelve a desmayarse. Aunque Jeff espera en el exterior, una patrulla de Policía se ha estacionado detrás del taxi. Los agentes solo están comiendo, pero Jeff acelera desesperadamente, pierde el control de su auto y choca contra otro que se encontraba cruzando la calle.

Gene le promete que lo sacará de la cárcel y llama a Marion, su madre, para explicarle lo que ha sucedido y que su hijo podrá librarse porque ya no están en Alburquerque. Esto despierta las sospechas de la anciana, quien ya había visto a su hijo, Gene y su otro cómplice en el garaje de su casa. Por ello, al hacer una búsqueda en internet, encuentra los videos de Saul Goodman y entiende que se trata del supuesto Gene y que Nippy nunca existió. Así lo encuentra Gene, quien intenta disuadirla pero la mujer activa una alarma de emergencia y anuncia que “¡Su nombre es Saul Goodman!”. Saul escapa de la casa a toda prisa.

Marion y Gene en el capítulo 12 de "Better Call Saul" (Foto: Sony Pictures Television)

¿QUÉ PASARÁ EN EL FINAL DE “BETTER CALL SAUL”?

El capítulo 12 de la temporada 6, que significará el final de “Better Call Saul”, se titulará “Saul Gone” (“Saul se ha ido”), lo que ya puede ir adelantando un poco de lo que se podrá ver en el cierre del spin-off de “Breaking Bad”.

A esto se le debe sumar el avance que la serie ha difundido en sus redes sociales, donde se escucha a Saul, junto a un carro abandonado o recién accidentado, donde repite las claves para llamar a Edward “Ed” Galbraith, el “Disappearer” o el extractor, quien hace desaparecer a las personas con otras identidades.

En el breve video, Saul dice “Hoover, “Max Extract”, “Pressure Pro”, “Modelo 60″, las mismas palabras que utilizó en el capítulo 1 (”Hombre mágico”) de la temporada 5 de “Better Call Saul”, cuando desiste de utilizar el servicio por segunda vez, debido a la irrupción de Jeff, quien lo reconoce como Saul Goodman.

Este detalle se debe tomar con pinzas, porque los avances de la serie suelen ser distractores de lo que pasará en el próximo capítulo. La opción de desaparecer moverá la trama del final del programa, pero que Saul o Kim logren concretarla es un misterio. También está la opción de que Jimmy finalmente muere, por la connotación del título del episodio. Esa doble estrategia de dar y ocultar es lo que consigue evitar un gran spoiler de la serie. Definitivamente, y eso nos ha dejado claro esta temporada y el cierre de “Breaking Bad”, es casi improbable que haya un final feliz, aunque los televidentes lo anhelen. Solo falta una semana más para descubrirlo.

¿CÓMO VER LA PARTE 2 DE LA TEMPORADA 6 DE “BETTER CALL SAUL”?

Los últimos seis episodios de la temporada 6 de “Better Call Saul” se podrán ver primero en el canal AMC en Estados Unidos. Luego, estará disponible en la plataforma de streaming Netflix, donde se encuentran los capítulos anteriores y también “Breaking Bad”. Los episodios se estrenan los martes hasta el 19 de agosto, cuando llegue a su final.

Disfruta del tráiler de la sexta y última temporada de 'Better Call Saul', conocido spin-off de la serie maestra 'Breaking Bad'. En donde conoceremos más sobre la ajetreada vida del astuto abogado Jimmy McGill en su transición al divertido personaje que todos recuerdan, Saul Goodman. (Fuente: Netflix Latinoamérica)