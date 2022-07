Jimmy McGill ha muerto. No de la manera en que imaginamos, pero sí de forma simbólica. El abogado ha tenido su transformación definitiva en el capítulo 9 de “Better Call Saul 6″. Ya no es más el irreverente abogado de casos menores y marginales; tampoco el esposo de Kim Wexler (Rhea Seehorn). Ahora es Saul Goodman (Bob Odenkirk), el letrado amigo del cartel que solo busca dinero y placer y que no se preocupa por la ética. La serie de AMC, que ya está en Netflix, prometió mostrar la transformación de Jimmy en Saul de “Breaking Bad” y ha cumplido de forma cabal.

La parte 2 de la temporada 6 del programa no solo significa cerrar el genial spin-off, sino también darle un nuevo giro a la historia de Walter White y Jesse Pinkman. Y el episodio 9 ha sido el engranaje perfecto, la transición necesaria para unir los dos grandes momentos de la televisión.

A falta de cuatro episodios para el fin, “Better Call Saul” ya resolvió la mayoría de sus conflictos. La guerra entre Gustavo Fring y los Salamanca dejó al dueño de “Los Pollos Hermanos” con ventaja: Héctor, desastrado, en silla de ruedas y Lalo enterrado en lo que será su superlaboratorio.

Mientras que Jimmy y Kim se tiraron abajo al estudio de abogados HHM, con las muertes de Chuck y Howard Hamlin. Ni el nombre ha quedado del prestigioso lugar que formó a los protagonistas de “Better Call Saul”, la pareja de esposos que, finalmente, también tuvo su perdición y dolorosa resolución.

Saul Goodman en el capítulo 9 de "Better Call Saul" (Foto: Sony Pictures Animation)

¿CÓMO JIMMY MCGILL SE CONVIRTIÓ EN SAUL GOODMAN EN “BETTER CALL SAUL 6″?

La transformación de Jimmy McGill en Saul Goodman se terminó de completar en el capítulo 9, titulado “Diversión y juegos”, de la temporada 6 de “Better Call Saul”. El abogado fue abandonado por Kim Wexler, quien decidió dejar de ser abogada y separarse de su esposo. La ruptura de la relación más valiosa de Jimmy lo terminó aislando e hizo más rápido el paso al Saul Goodman de “Breaking Bad”, un letrado sin escrúpulos y que solo le interesa el dinero.

A este punto de la historia, ya se puede concluir que Jimmy y Kim no fueron buenas personas. ¿Quién lo es? Pero la fragilidad y los distintos matices de la pareja generaron empatía y hasta preocupación de su incursión en el mundo del narcotráfico. Hasta cierto punto, parecía que la diversión y la adrenalina de no hacer lo correcto podría mantenerlos indemnes a las consecuencias.

Lo que se planteó como un juego, como le confesó Kim a Jimmy antes de irse, ya no daba para más: el asesinato de Howard fue el más claro ejemplo de que, juntos, son veneno. A pesar del amor, del casi ruego de Jimmy, la determinación de Kim terminó completando la partida de Jimmy McGill.

La muerte de Howard, de igual manera, movió más el corazón de Jimmy, a tal punto de que dijo confidencias sobre lo que sentía por su hermano y Hamlin ante Cheryl Hamlin, la dolida esposa que no les creía. Kim, en cambio, le dio un portazo a la honestidad y siguió con el juego de que Howard era un cocainómano. En su propio funeral, continuó el plan en contra de Howard. Kim ya no tenía filtros. Junto a Jimmy, podría haber sido peor.

Kim, con su maldad asolapada y motivada por Jimmy, era una especie de cable a tierra para el abogado, funcionando como la parte profesional y amable que evitaba el control total de Saul Goodman en su esposo. Jimmy rompía las reglas pero también se compadecía, todavía había algo de empatía y los casos de Chuck y Howard lo demostraron en varias oportunidades. Cuando Kim se dio cuenta que podía ser peor que Jimmy —como ocultarle que Lalo seguía con vida para que el plan contra Howard continuara; de haberlo dicho, Hamlin seguiría vivo—, la relación se acabó, en todos los sentidos.

Así, la figura de Jimmy McGill terminó por diluirse en el fin del universo de “Better Call Saul”. Sus protagonistas están casi todos muertos o ausentes. Saul Goodman se ha aislado en su palacio de placer y de dinero. Está solo, sin familia ni amor, con una taza nostálgica del mejor abogado del mundo. La justicia es una palabra que suena obscena en su boca (y venganza en los demás). La etapa McGill se ha terminado y, con esto, los próximos episodios mostrarán la última parada de Saul Goodman y, quizás, también la de Kim Wexler.

Jimmy McGill, solo, en el episodio 9 de la serie (Foto: Sony Pictures Animation)

¿CÓMO VER LA PARTE 2 DE LA TEMPORADA 6 DE “BETTER CALL SAUL”?

Los últimos seis episodios de la temporada 6 de “Better Call Saul” se podrán ver primero en el canal AMC en Estados Unidos. Luego, estará disponible en la plataforma de streaming Netflix, donde se encuentran los capítulos anteriores y también “Breaking Bad”. Los episodios se estrenan los martes hasta el 1 de agosto, cuando llegue a su final.

Disfruta del tráiler de la sexta y última temporada de 'Better Call Saul', conocido spin-off de la serie maestra 'Breaking Bad'. En donde conoceremos más sobre la ajetreada vida del astuto abogado Jimmy McGill en su transición al divertido personaje que todos recuerdan, Saul Goodman. (Fuente: Netflix Latinoamérica)