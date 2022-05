No cabe duda que Marco Antonio Solís es uno de los principales exponentes que ha dado la música mexicana y que su éxito sigue creciendo conforme pasan los años, pero él no es el único con su sangre que decidió incursionar en este mundo con la finalidad de triunfar en la vida y, claro está, hacer lo que más le gusta.

El ‘Buki’, cuando estuvo casado con Beatriz Adriana, tuvo una hija que se llama Betty. Ella, ha decidido seguir el legado de su padre y últimamente está ganado mucho reconocimiento por sus interpretaciones de canciones regionales, las cuales parecen haber gustado a los seguidores del género en mención.

Pese a que sus dos padres son reconocidos cantantes, ella ha tenido que salir desde lo más bajo posible para triunfar y, actualmente, ha ganado notoriedad en las redes sociales y en las presentaciones pequeñas que suele realizar.

El compositor de 62 años sigue más vigente que nunca y su legado podría continuar con una de sus hijas (Foto: Marco Antonio Solís / Instagram)

¿QUIÉN ES BETTY SOLÍS?

Betty Solís es una cantante regional que está saliendo adelante y que ha iniciado a incrementar su fama. Actualmente tienen 33 años y es conocida por ser la hija de Marco Antonio Solís y Beatriz Adriana, pero ella está luchando por ganarse un nombre propio en el plano musical.

La joven cantante ha decidido incursionar en la música y, de alguna u otra manera, continuar el legado de su padre, quien es considerado como uno de los principales artistas que ha dado México.

Hay que resaltar que, hace unos años, trabajó junto a su padre en una canción que supera las 4 millones de reproducciones.

SUS INICIOS EN LA MÚSICA

En una entrevista con el famoso productor Pepe Garza, Betty ha dado algunos detalles de su carrera musical y cómo empezó en esto, llamando mucho la atención porque no fueron ninguno de sus padres los que la ayudaron o incentivaron para que tenga una formación en este arte.

Según lo que contó, ella entró a este ambiente casi de casualidad porque estaba realizando cualquier tipo de trabajos para que a su bebé no le falte nada, hasta que decidieron ofrecerle una pequeña presentación, la cual marcaría un antes y un después en su vida entera.

“Empecé a trabajar de diferentes cosas: de mesera, maquillando, siempre algo para traer a la mesa la comida. Hasta que me di cuenta que en uno de los restaurantes ponían karaoke y la gente me ponía a cantar a mí. Ya de ahí la gente iba al restaurante pensando que iba a cantar, pero no. Un dueño de un restaurante de mariscos me dijo que me contrataba para cantar, no era mucho dinero, pero era más que lo que ganaba como mesera. Ahí descubrí lo que me gustaba hacer”, contó Betty Solís.

FOTOS DE INSTAGRAM DE BETTY SOLÍS