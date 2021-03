Bige Önal es la actriz que da vida a Selin Atakan en “Love Is in the Air”, la telenovela turca más exitosa y popular del momento. La comedia romántica se ha convertido en todo un fenómeno televisivo, ha sido vendida a más de 40 países en todo el mundo, incluida España, donde es trasmitida a través de Telecinco.

Titulada originalmente “Sen Çal Kapımı” (“Llamas a mi puerta” o “El amor está en el aire” en español), “Love Is in the Air” está protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes interpretan a Eda Yildiz y Serkan Bolat, respectivamente. La pareja ha logrado cautivar al público en cada capítulo de la serie que tiene en vilo a sus seguidores.

Bige Önal hizo su debut como actriz fue en el año 2010 con la serie ‘Elde Var Hayat’. (Foto: Bige Önal/ Instagram)

“Love Is in the Air” sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que comienza una curiosa relación con Serkan Bolat tras perder una beca de estudios por culpa de este rico heredero. Luego, él le propone un trato: si acepta hacerse pasar por su prometida durante dos meses, le ayudará a pagar sus estudios, sin imaginar que lo que comienza como un plan por interés, poco a poco se convierte en una peculiar relación.

Sin embargo, Eda y Serkan no lo van a tener fácil ya que en su historia de amor se interponen terceras personas y Selin es una de ellas. Esta joven fuerte y decidida es interpretada por la actriz Bige Önal, pero ¿quién es esta bella joven de ojos claros? Aquí te lo contamos.

¿Quién es Bige Önal?: Perfil y carrera artística

La actriz encargada de dar vida a Selin es Bige Önal, tiene 31 años y lleva más de una década de experiencia en el mundo de la actuación. Ha trabajado en el mundo del cine, pero ha destacado más por sus trabajos en series de televisión y telenovelas.

Önal nació el 1 de febrero de 1990 en Estambul. Desde pequeña ha conocido la fama, ya que su padre Erhan Önal es un ex jugador de fútbol que jugó en el Galatasaray. Mientras que su madre, Mine Baysan, es una exmodelo.

Sus padres se divorciaron cuando ella tenía 9 años. Después de graduarse de la escuela secundaria francesa Saint-Benoît, se matriculó en la Universidad Bilgi de Estambul y terminó sus estudios allí. Luego, el mundo de la interpretación llamó a su puerta.

Su debut como actriz fue en el año 2010 con la serie ‘Elde Var Hayat’ donde interpretaba al personaje de Yeliz. Luego fue elegida para “Benim Adım Gültepe” (2014), donde interpreta a Nazlı, personaje que fue un gran avance en su carrera.

Bige Önal también tiene otros títulos tras sus espaldas como “Göç Zamani” (2016), “Tehlikeli Karım” (2018), “Hakan: Muhafız” (2020), y la más reciente, “Love Is in the Air”. Entre estas producciones destacan ‘Hakan, el protector’ y ‘Nos conocimos en Estambul’, ambas se encuentran en el catálogo de Netflix.

Bige Önal es una actriz turca que lleva más de una década de experiencia en el mundo de la actuación. (Foto: Bige Önal/ Instagram)

Bige Önal: vida personal y redes sociales

Bige Önal no solo se encuentra en un buen momento a nivel profesional gracias al éxito de ‘Love is in the air’. En lo que respecta a su vida personal, la actriz turca de 31 años está viviendo un sólido romance con el también actor Aras Bulut İynemli desde 2015.

Los trabajos de ambos hacen que sea complicado verse todo lo que les gustaría, tal y como confirmaba la actriz hace unas semanas al ser preguntada por la calle por ‘tv100’, pero aseguró que su relación marchaba muy bien, sin duda una buena noticia para sus seguidores.

La bella joven se muestra muy reservada con su vida personal. Sin embargo, es activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde acumula más de 1.2 millones de seguidores.

En su perfil de Instagram suele publicar imágenes junto a sus compañeros de reparto, de viajes, con su mascota y sus proyectos como actriz. Sus selfies son las imágenes que más llaman la atención, ya que uno de sus rasgos físicos más distintivos son sus grandes ojos claros.

Desde su primera aparición en televisión llamaron la atención de la audiencia y sus seguidores comenzaron a preguntarse si su mirada era verdadera o tenía truco. Lo cierto es que sus ojos son azules de forma natural, Önal no ha tenido que utilizar lentes de contacto para conseguir esa mirada tan característica.