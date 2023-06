En los últimos años, “Black Mirror”, la serie de suspenso y ciencia ficción creada por Charlie Brooker, se ha convertido en una de las series más importantes en el catálogo de Netflix, estrenando su sexta temporada el 15 de junio del 2023, la cual promete nuevas intrigas y una trama aún más oscura.

Dentro de los nuevos episodios liberados por la plataforma de streaming se encuentra “Joan es horrible” (“Joan is awful” en su idioma original), la cual muestra una versión retorcida de la plataforma de streaming y causó tal impacto que hasta se pueden diseñar un póster inspirado en el primer capítulo de la historia.

Sin embargo, pocas personas conocen que detrás del inicio de la nueva temporada de la serie de Netflix se esconde un escándalo de la vida real que sirvió de inspiración a los desarrolladores.

El póster del capítulo 'Joan es horrible' de "Black Mirror" (Foto: Netflix)

LAS HISTORIAS QUE INSPIRARON “JOAN ES HORRIBLE”

En entrevista con Metro, Charlie Brooker, creador de la serie, reveló detalles del primer episodio de la sexta temporada, admitiendo que se inspiró en otra producción para su extraña historia.

Para el desarrollador, inicialmente tiene solo “medias ideas” y debe completar un hilo conductor. En el caso de “Joan es horrible”, este se le quedó grabado.

“Una mujer del día a día se encuentra en la portada del periódico. Es el tema principal de las noticias, no porque esté involucrada en un escándalo terrible o haya hecho algo heroico, sino simplemente porque es el personaje principal del día. Sabía desde el principio que la idea sería más efectiva si se aprovechaba de las inseguridades de Joan en lugar de cualquier evento importante de la vida, pero aún tenía que concebir una historia para transmitir la idea”, inició.

Este concepto lo complementó con el estreno de “The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes”, la serie protagonizada por Amanda Seyfried, en la que repasa el escándalo de Theranos, una empresa que había revolucionado los análisis de sangre al necesitar solo una pequeña muestra de un pinchazo en el dedo, aunque todo resultó ser una farsa.

“Estaba viendo The Dropout, que era la dramatización de Elizabeth Holmes y la historia de Theranos. Y lo estaba viendo con mi esposa y estábamos comentándolo como: ‘Dios, parece que sucedió ayer y aquí está, como una serie de drama’. Así que pensé: ‘Oh, esto es dramatizar. Es una mejor clase de historia’. Y luego puedes introducir el deepfake de la inteligencia artificial. Entonces, en lugar de dejar una idea atrás, es como una pequeña melodía que suena detrás de ti y encuentras el lugar para ello”, añadió.

Como paralelismo, la historia de Elizabeth Holmes pasó a ser un podcast y luego una serie, mientras que en “Joan es Horrible”, el día a día del personaje consiguió ser interpretada por Salma Hayek, haciendo un drama de su propia vida.

Amanda Seyfried es la protagonista de "The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes” (Foto: Apple TV+)

LA SERIE DE CAVEH ZAHEDI

Por otro lado, y de acuerdo con la Revista GQ, el episodio guarda similitudes con la serie de Caveh Zahedi, lo cual el desarrollador también cree, tal como confesó en Mashable.

En 2015, el influencer creó una serie documental sobre su vida, llamada “El show sobre el show” (“The show about the show”, en su idioma original), en la que grababa su día a día y mostraba desde sus relaciones personales hasta sus actividades. En cada episodio, además, la gente de su entorno reaccionaba a las revelaciones del capítulo anterior, algunas descubriendo que fueron parte del reality.

Si bien Caveh sabía qué estaba pasando, esto no evitó que todo fuese un caos, algo similar al personaje de Joan, quien al enterarse lo que se hacía con la serie sobre su vida ve todo ponerse más tenso en su trabajo y en su vida personal.

Aunque el portal resalta que no se sabe si Brooker se inspiró en este caso para crear el episodio, también destaca que este tendría la intención de crítica su propio trabajo, pues aunque puede parecer apasionante, terminó con su propio divorcio.

Del mismo modo, la serie de Zahedi se encuentra disponible en su canal de YouTube y cuenta con 13 episodios en su emisión original y sin contar los clips de reacciones.