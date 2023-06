¿Qué ocurrió en “Black Mirror” Temporada 6, Episodio 1? El pasado 15 de junio de 2023, la sexta temporada de la serie antológica llegó a Netflix para alegría de sus fans. El episodio 1, “Joan Is Awful”, sigue a una mujer llamada Joan que, sin darse cuenta, cedió sus derechos de vida a Streamberry, una plataforma de streaming, al pasar por alto los términos y condiciones de la plataforma.

La mujer ve cómo la plataforma Streamberry (muy parecida a Netflix) ha convertido su vida y sus secretos en una serie dramática, protagonizada por la famosa estrella de Hollywood, Salma Hayek. En ese sentido, ve cómo su realidad se transforma lentamente en una pesadilla.

Dirigido por Ally Pankiw y escrito por Charlie Brooker, el episodio “Joan es horrible” nos presenta escena post-créditos en la que vemos que Joan de Annie Murphy hace cosas repugnantes e inaceptables. Pero, ¿qué significa esto en “Black Mirror”? Aquí te lo explicamos.

"Joan es horrible" es un episodio dirigido por Ally Pankiw y escrito por Charlie Brooker (Foto: Netflix)

EXPLICACIÓN DE LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “JOAN ES HORRIBLE” DE “BLACK MIRROR”- TEMPORADA 6

En la escena post-créditos de “Joan es horrible”, episodio 1 de la temporada 6 de “Black Mirror”, los espectadores pueden ver las imágenes de Source Joan y la defecación que se muestra el desarrollo del episodio. Esto quiere decir que, en la vida real, la horrible escena fue lo suficientemente vergonzosa como para llamar la atención de Murphy y obligarla a hacer algo.

De acuerdo al portal Bustle.com, también hubo un guiño al meta-ness de “Joan Is Awful” al inicio del episodio. Cuando Joan se encuentra con su ex Mac en el restaurante se puede escuchar brevemente la melodía “Anyone Who Knows What Love Is (Will Understand)” sonando de fondo.

Es muy probable que los seguidores de “Black Mirror” hayan reconocido esta canción porque se ha usado varias veces a lo largo de la serie. Por ejemplo, se escuchó en “Quince millones de méritos”, que también habla sobre el alto costo del entretenimiento hoy en día para las persona.

“Joan es horrible” es el nombre del episodio 1 de la temporada 6 de “Black Mirror” (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DEL EPISODIO 1 DE “BLACK MIRROR”- TEMPORADA 6?

En el episodio 1 de la temporada 6 de “Black Mirror”, “Joan Is Awful”, vemos a Joan (Annie Murphy) tratando de evitar que el drama del universo le robe la vida, es por ello que recurre a actos obscenos (como defecar en una iglesia) para llamar la atención de su avatar en pantalla, Salma Hayek.

Es entendible que Joan de Hayek esté mortificada de ser vista haciendo cosas repugnantes en la pantalla, por lo que acepta trabajar con Joan de Murphy para ingresar a Streamberry y destruir los servidores del programa.

Sin embargo, una vez que llegan a la sala de control, las recibe un trabajador (Michael Cera) que les explica que toda la saga es una adaptación de la Joan real (la “Origen Joan”). Se trata de un deepfake de Michael Cera y Joan está tomando prestada la imagen de Annie Murphy.

Finalmente, Source Joan (Kayla Lorette) destruye la computadora cuántica que hace posible el show y en la vida real lo hizo con la ayuda de Annie Murphy, en el lugar de Salma Hayek. Al final, Source Joan y Murphy son amigas y usan monitores de tobillo por los crímenes que cometieron en Streamberry.

En “Joan Is Awful”, vemos a Joan (Annie Murphy) tratando de evitar que el drama del universo le robe la vida (Foto: Netflix)

