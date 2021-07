Lo que estás a punto de leer es un spoiler brutal de Black Widow, reciente película de Marvel Studios que ha sido estrenada en las salas de cine y a través de Disney Plus Premiere Access así que si no quieres malograrte la cinta o negarte a sentir la emoción que conlleva el futuro del MCU por esta escena post créditos, es mejor que no sias leyendo. Te colocaremos una ALERTA SPOILER gigante.

alerta de spoiler

Bueno pues si has llegado hasta aquí, significa que estás listo y preparado para ‘comerte’ el spoiler de Black Widow y su escena post créditos así que sin más, empecemos.

¿Qué significa la escena post créditos de Black Widow?

Muchos pensaron que tendría dos escenas post créditos como usualmente suele hacer Marvel Studios pero aquí fue algo distinto y es que tuvimos los créditos al inicio y no al final, como solía hacerse, por lo que la continuidad de la cinta no se vio afectada y la escena donde Natasha se sube al Quinjet para viajar a encontrarse con el Cap antes de Avengers Infinity War no se le considera; sin embargo, la que sigue después de los créditos evidencia el futuro del MCU.

Han pasado cinco años tras los sucesos de Avengers Endgame y vemos a Yelena Belova en la tumba de Natasha Romanoff dejando flores y recordando los momentos que pasaron juntos. Ante esto, aparece la mismísima Condesa Valentina Allegra de Fontaine para asignarle una nueva misión a Yelena y esta es nada más y nada menos que acabar con ‘la persona que causó la muerte de Nat’.

Yelena Belova ahora está junto con la Condesa Valentina Allegra de Fontaine en búsqueda de la cabeza de 'Hawkeye'. (Foto: Marvel)

Mientras saca la imagen de su bolsillo, la cámara enfoca la foto y vemos que es Clint Barton.

Ante esto, ¿cuál es el significado de la misma? Mucho se ha mencionado sobre la posible muerte de ‘Hawkeye’ en la serie y que el ‘pase de antorcha’ va a ser para Kate Bishop, que será interpretada por nada más y nada menos Hailee Steinfeld.

¿Dónde ver Black Widow?

La película la puedes ver en las distintas salas de cine así como también en Disney Plus Premiere Access.