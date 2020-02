“Soy perfeccionista y cuando algo sale mal, me enojo y lloro. Una vez terminé de grabar y aunque no dije nada, no me gustó. Al día siguiente, volví a grabar y estuvo mejor. Fue un momento en que me volvi honesta conmigo misma. Lo dejo todo y trabajo duro.”#OurMusicianRoséDay pic.twitter.com/qNg1hCcqGX