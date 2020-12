“Bridgerton” es una serie de Netflix y Shondaland que sigue la historia de Daphne, una jovencita que está a punto de entrar en el ‘mercado matrimonial’ de Londres y pretende seguir los pasos de sus padres y casarse por amor. Sin embargo, cuando su hermano mayor se empieza a ocupar de sus pretendientes, una revista de sociedad que escribe la misteriosa lady Whistledown comienza a chismorrear contra su reputación.

Para evitar casarse con el hombre equivocado Daphne y el rebelde y soltero Duque de Hastings, Simon, llegan a un acuerdo: fingir un romance para evitar ciertos pretendientes y a madres desesperadas por comprometer a sus hijas.

El elenco de “Bridgerton” está conformado por actores como Julie Andrews, Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Jonathan Bailey, Golda Rosheuvel, Nicola Coughlan, Claudia Jessie, Adjoa Andoh, Ruth Gemmell, Luke Newton, Polly Walker y Ruby Barker. Pero ¿dónde viste antes a estos intérpretes?

JULIE ANDREWS (VOZ DE LADY WHISTLEDOWN)

Julie Andrews, la actriz ganadora del Oscar, ha participado en una gran cantidad de exitosas producciones. Entre las más recordadas están “Mary Poppins”, “The Sound of Music”, “The Princess Diaries” y “Victor Victoria”.

Además, no es la primera vez que presta su voz a un personaje. Fue la voz de la madre de Gru en “Despicable Me”, la Reina en “Shrek”, Karathen en “Aquaman” y la narradora en “Enchanted”.

PHOEBE DYNEVOR (DAPHNE BRIDGERTON)

Phoebe Dynevor es más conocida por interpretar a Siobhan Mailey en la serie “Waterloo Road”. Además, protagonizó ficciones como “The Village”, “Prisoners Wives”, “Dickensian”, “Snatch” y “Younger”.

Phoebe Dynevor interpreta a Daphne Bridgerton "Bridgerton" (Foto: Netflix)

REGÉ-JEAN PAGE (SIMON BASSET)

El actor británico-zimbabuense Regé-Jean Page también apareció en la serie “Waterloo Road” como Guy Braxton. Además, interpretó a Dean en “Fresh Meat”, Chicken George en la miniserie de 2016 “Roots” y a Leonard Knox en “For The People”, otra producción de Shonda Rhimes.

Regé-Jean Page interpreta a Simon Basset en "Bridgerton" (Foto: Netflix)

JONATHAN BAILEY (ANTHONY BRIDGERTON)

Antes de dar vida a Anthony en “Bridgerton”, Jonathan Bailey interpretó a Jack Patterson en W1A, la comedia de BBC, a Lance Miller en “Tom Clancy’s Jack Ryan”, Edward en “Hooten & the Lady”, Sam en “Crashing”. También apareció en un episodio de “Doctor Who” y en las películas “The Mercy”, “The Young Messiah” y “Testament of Youth”.

Jonathan Bailey interpreta a Anthony Bridgerton en "Bridgerton" (Foto: Netflix)

NICOLA COUGHLAN (PENELOPE FEATHERINGTON)

Nicola Coughlan es una actriz irlandesa mejor conocida por su papel de Clare Devlin en “Derry Girls”, una comedia de canal 4. Interpretó a Hannah “Dalton en Harlots”, y en 2018 participó en el teatro con la obra “La flor de la señorita Jean Brodie”. Prestó su voz en “Verano del platillo volador”, “El cuento de hadas” y “Thor: la leyenda del martillo mágico”.

Nicola Coughlan interpreta a Penelope Featherington en "Bridgerton" (Foto: Netflix)

CLAUDIA JESSIE (ELOISE BRIDGERTON)

Claudia Jessie es una actriz inglesa que ha aparecido en varios programas de televisión desde 2012. Obtuvo el papel principal en la tercera serie de BBC One de “WPC 56”. También interpretó a Amelia Sedley en la adaptación de Vanity Fair de 2018, fue parte de “Defending the Guilty”, “Line of Duty”, “Porters” y “Doctor Who”.

Claudia Jessie interpreta a Eloise Bridgerton en "Bridgerton" (Foto: Netflix)

ADJOA ANDOH (LADY DANBURY)

Adjoa Andoh es una actriz de cine, television y teatro británica. En el teatro obtuvo papeles protagónicos en sitios como RSC, National Theatre, Royal Court Theatre y Almeida Theatre. Participó en series como “Doctor Who”, “Casualty” y “EastEnders”. También actuó junto a Morgan Freeman en la película de 2009 “Invictus” de Clint Eastwood.

Adjoa Andoh interpreta a Lady Danbury en "Bridgerton" (Foto: Netflix)

LUKE NEWTON (COLIN BRIDGERTON)

Antes de interpreter a Colin en “Bridgerton”, Luke Newton fue Lucas Attwood en el drama de la BBC “The Cut” y Ben Evans en la serie de Disney Channel “The Lodge”. Sus créditos incluyen “Sadie J”, “Doctors”, “Mr Selfridge” y “Lake Placid: Legacy”.

Luke Newton interpreta a Colin Bridgerton en "Bridgerton" (Foto: Netflix)

POLLY WALKER (LADY PORTIA FEATHERINGTON)

Polly Walker fue Nominada al Globo de Oro de 2005 en la categoría de mejor actriz de serie de televisión dramática por su papel protagonista en “Roma”. Interpretó a Gill en “Line of Duty”, Peggy Sykes en “Pennyworth”, Lady Lunete en “Cursed” y Bel en “Age Before Beauty”, y “Mr Selfridge”.

Polly Walker interpreta a Lady Portia Featherington en "Bridgerton" (Foto: Netflix)

RUBY BARKER (MARINA THOMPSON)

Antes de aparecer en “Bridgerton” como Marina Thompson, Ruby Barker fue parte de la serie de televisión “Wolfblood”, donde interpretó a Daisie, además salió en un episodio de “Cobra” como Georgia Nixon.