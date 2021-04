El duque de Hastings, Simon Bassett, interpretado por Regé-Jean Page, no será parte de la segunda temporada de “Bridgerton”. Y tras ello, deja ciertas dudas sobre el futuro de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) en la historia del programa.

La temporada 1 de “Bridgerton” fue un gran éxito para Netflix y una de las razones fue la historia de amor entre Daphne y Simon, quien sirvió como presentador narrativo de la serie. Tras su renovación para una segunda temporada, muchos esperaba que esta historia continuara, pero ese no será el caso

Si bien la mayoría del elenco regresará, hay al menos un actor que ya confirmó que no. Regé-Jean Page dio a conocer que no está en la temporada 2 de “Bridgerton”. Si bien se han confirmado pocos detalles concretos sobre la nueva entrega, quizás sea un poco sorprendente que el actor no regrese. Al mismo tiempo, eso encaja de alguna manera con la estructura de la historia, tal como está en la serie de libros de Julia Quinn, que el programa parece estar adoptando.

La temporada 1 de “Bridgerton” fue un gran éxito para Netflix y una de las razones fue la historia de amor entre Daphne y Simon (Foto: Bridgerton/Netflix)

POR QUÉ SIMON BASSETT NO SERÁ PARTE DE LA TEMPORADA 2 DE “BRIDGERTON”

Con eso, la razón principal por la que Simon (y con él, Regé-Jean Page) no estará en la segunda temporada es que no forma parte de su próxima historia. Mientras que la temporada de estreno se basó en el primer libro, “The Duke and I” (“El duque y yo”), que se centró en el romance de Daphne y Simon, la parte 2 adaptará, evidentemente, la segunda novela de Quinn, “The Viscount Who Loved Me” (“El vizconde que me amó”). Eso significa que la historia se centrará en Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) y su búsqueda para encontrar una novia.

Si bien Simon y Daphne aparecen en el segundo libro, es comprensible por qué no habría lugar para ellos (o al menos para Simon) en la temporada 2, pues su historia estaba muy envuelta en un final feliz. Las cosas en ese sentido se sienten bastante completas, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de altibajos que tuvieron en solo ocho episodios, por lo que hay poco más que explorar en ese sentido.

Dado que cada uno de los libros de Julia Quinn se centra en un miembro de la familia Bridgerton diferente, entonces esto es algo que los espectadores del programa pueden necesitar para acostumbrarse. De hecho, convierte a “Bridgerton” en una cuasi-antología, donde la historia central cambiará radicalmente cada año, pero muchos de los mismos jugadores aún podrían ir y venir, lo que significa que siempre es posible que Simon vuelva a aparecer.

Eso puede depender más de Regé-Jean Page, sobre todo, luego que el actor revelase que solo se comprometió con una temporada, y eso fue parte de lo que le atrajo de la serie. Page es la estrella emergente del programa, con su nombre ya vinculado a interpretar al próximo James Bond. Si bien “Bridgerton” es un éxito, no estar atado a varias temporadas de una producción tan importante lo libera para muchos más roles (ya está trabajando en “The Grey Man”, la próxima película de los hermanos Russo), y es más fácil buscar nuevos proyectos que tener que regresar a la serie de Netflix por un pequeño papel.

Regé-Jean Page ha ganado popularidad por las series que ha protagonizado "Bridgerton" y "Regency". (Fotos: Instagram/Regé-Jean Page)

QUÉ PASARÁ CON DAPHNE BRIDGERTON

Por otro lado, si bien se confirmó que Simon no está en la temporada 2 de “Bridgerton”, el estado de Daphne Bridgerton es un poco más confuso. Una vez más, su viaje ha terminado en términos de ser el enfoque narrativo, pero como Bridgerton ella misma tiene vínculos más fuertes con otros personajes y probablemente más razones para visitar su casa.

La propia Dynevor espera estar en la segunda temporada, e incluso tiene ideas sobre cómo podría encajar en la historia. De hecho, le dijo a Harpers Bazaar: “Me gustaría ver qué pasa después. Y también, me gustaría ver a Daphne involucrada en la vida amorosa de Anthony, ya que él estaba tan involucrado en la de ella”.

Como el estado de la actriz no se ha confirmado de una forma u otra, parece que la puerta está aún más abierta para su regreso, incluso si tiene un papel mucho más pequeño que la primera entrega. Es posible que Simon no esté de regreso, pero aún podía encontrar formas de continuar su historia gracias a la presencia de Daphne y las referencias a él, mientras se enfocaba en el viaje de Anthony.

Si bien se confirmó que Simon no está en la temporada 2 de “Bridgerton”, el estado de Daphne Bridgerton es un poco más confuso (Foto: Bridgerton/Netflix)