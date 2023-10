¡Paralizado! Así quedó el mundo entero tras las revelaciones de Britney Spears en sus memorias “The Woman in Me”, ya que además de contarnos todo lo que vivió desde adolescente al ser sometida al escrutinio público luego de haber alcanzado la fama, dio a conocer que estuvo esperando un hijo de Justin Timberlike cuando eran novios. Si bien, ahora lamenta la decisión de no haberse convertido en madre en aquella ocasión, ella narra lo que siente y cómo vivió esa etapa.

Como se recuerda, ambos artistas se convirtieron en una de las parejas más populares en la industria del entretenimiento a fines de 1990 e inicios del año 2000, no sólo por sus exitosos temas que los convirtieron en estrellas juveniles de la época, también por el romance que iniciaron, el cual llegó a su fin en 2002, después de cuatro años.

Cuando Britney Spears y su entonces novio Justin Timberlake llegaron a la 29ª edición de los American Music Awards en Los Ángeles, California, el 9 de enero de 2002 (Foto: Lucy Nicholson / AFP)

“PARA MÍ, MI EMBARAZO NO FUE UNA TRAGEDIA, PERO…”

La ícono del pop se animó a contar una experiencia dolorosa que tuvo bajo siete llaves por más de dos décadas: estuvo embazada, pero abortó porque el padre de su hijo no quería asumir dicha responsabilidad.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin [Timberlake] y siempre esperé que algún día tuviéramos una familia junta; esto sería mucho antes de lo que había previsto. Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo, dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, escribió en su libro publica People.

La vez que Britney Spears y Justin Timberlake llegaron entre bastidores a la 28ª edición de los American Music Awards el 08 de enero de 2001 en Los Ángeles (Foto: Lucy Nicholson / AFP)

“JUSTIN TIMBERLAKE ESTABA SEGURO DE QUE NO QUERÍA SER PADRE”

La ‘Princesa del Pop’ señaló que a pesar de que ella hubiera podido seguir adelante con su embarazo, al ver a su novio convencido de que no quería tener hijos, tomó una decisión fatal: abortar.

“Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin [Timberlake] estaba tan seguro de que no quería ser padre. Hasta el día de hoy, es una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida”, escribió.

Las superestrellas del pop Britney Spears y Justin Timberlake hablan mientras están sentados en la cancha del Juego de Estrellas de la NBA el 10 de febrero de 2002 en Filadelfia (Foto: Tom Mihalek / AFP)

EN 2021, TIMBERLAKE LAMENTÓ SU COMPORTAMIENTO, PERO NO HABLÓ DEL ABORTO

En 2021, se estrenó un documental sobre la estrella estadounidense titulado “Framing Britney” en el que muestra cómo la artista vivió toda su existencia sometida al escrutinio público, pues cada paso que daba era duramente cuestionado. Es más, se mostró que cuando acabó su romance con Justin Timberlike, este no dudaba en hacer alarde de sus encuentros con su ex, algo de lo que él se arrepintió.

“Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros, y me beneficié de un sistema que perdona la misoginia”, dijo.

El romance de las estrellas musicales fue seguido por todos los medios (Foto: Lucy Nicholson / AFP)

BRITNEY SPEARS SE CONVIERTE EN MADRE

Tras el fin del noviazgo de Britney Spears y Justin Timberlake, la intérprete de “Toxic” se casó en 2004 con Kevin Federline con el que tuvo dos hijos: Sean Preston y Jayden James, en 2005 y 2006, respectivamente. Ellos se divorciaron en 2007 en medio de pleitos por la custodia de sus dos pequeños.

Las memorias de Britney Spears serán publicadas el 24 de octubre de 2023 a través de Gallery Books, un sello de Simon & Schuster.