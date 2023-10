Después de más de veinte años del fin de su relación, la dupla de Britney Spears y Justin Timberlake ha vuelto a ser noticia, y no para recordar un agradable momento de la historia de amor. La cantante lo hizo, a través de su libro de memorias, “The Women In Me”, en el que hizo una revelación sobre su romance con el también actor: estuvo embarazada y tuvo que abortar.

“Si hubiera dependido solo de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre”, se lee en el avance publicado por la revista People, que tiene a la artista en la portada.

En la publicación, que se lanza el 24 de octubre, Spears expresó que soñaba con tener una familia con Timberlake, pero que este “definitivamente no estaba contento con el embarazo”: “Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiados jóvenes”, dice el fragmento.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia junta. Esto sería mucho antes de lo que había previsto”, escribió Spears en sus memorias sobre un momento clave en la relación que duró entre 1999 y 2002.

Britney Spears y Justin Timberlake en un evento público (Foto: AFP)

¿CÓMO SE CONOCIERON BRITNEY SPEARS Y JUSTIN TIMBERLAKE?

Britney Spears y Justin Timberlake se conocieron en 1992, cuando eran niños y formaron parte de “The Mickey Mouse Club”, junto a Ryan Gosling, Christina Aguiler y JC Chasez. En su libro “The Woman In Me”, la cantante también contó que Justin le dio su primer beso en una pijamada con sus compañeros del programa de televisión.

Luego, las estrellas se reencontraron cuando la artista teloneó a NSYNC, el grupo musical de Timberlake, en la gira de 1999. Los rumores, de inmediato, hablaban de una posible relación sentimental, lo que fue negado por Britney en varias ocasiones: “No tengo ningún sentimiento en absoluto”, respondió la celebridad a Rolling Stone en abril de ese año.

Lo cierto es que, desde enero, la pareja había empezado a salir y fue recién en los MTV Video Music Awards 2000 en que confirmaron su romance con gestos de amor en el evento. Los medios de comunicación empezaron a seguir su relación y hasta fueron conocidos como los “Novios de América”.

“Definitivamente me invitó a salir. Estábamos haciendo un programa de radio, y esto fue antes de que saliera Baby One More Time... Tocó la puerta y dijo: ‘¿Puedo ver a Britney?’ Y (mi asistente) Felicia (Culotta) no sabía quién era él y ella me dijo: ‘No... ¿Quién eres tú?’ Y yo dije: ‘¡No! ¡Es Justin!’“, dijo Spears a Andi Peters.

Las estrellas se lucían en presentaciones públicas, conciertos y otros eventos. Parecían la pareja perfecta pero, detrás de los reflectores, habían historias desconocidas, como el aborto revelado por Spears en 2023 con su libro de memorias.

Se separaron en 2002, en medio de rumores de infidelidad de la cantante, avivados por las declaraciones de Justin y la canción “Cry Me a River” (lanzada en diciembre), por lo que, en 2018, el también actor se disculpó en Instagram. Al año siguiente, Britney lanzó “Everytime”, canción que, tras su revelación sobre el aborto, cambia el sentido del videoclip, que parecía estar dirigido solo a Justin.

¿POR QUÉ TERMINARON BRITNEY SPEARS Y JUSTIN TIMBERLAKE?

Britney Spears y Justin Timberlake se separaron en 2002, pero no se sabe con exactitud cuál fue el motivo principal de la ruptura. En un comienzo, Spears negó el fin de la relación sentimental. Sin embargo, cuando la captaron llorando junto a Tara Reid en Los Ángeles, el secreto no se sostuvo más.

Spears dijo que tomaron caminos diferentes porque sus horarios los mantenían alejados, que su rutina de estrellas no les permitía disfrutar de su amor. Agregó que la ruptura fue amistosa. Sin embargo, con la letra de “Cry Me a River”, se entendió que Britney habría sido infiel.

“Técnicamente no estoy diciendo que esté equivocado, pero técnicamente tampoco estoy diciendo que tenga razón. Fue un momento realmente extraño... Me sentí muy explotada y muy rara”, declaró Britney en Primetime sobre el fin de su relación.

Según TMZ, en sus memorias, Britney Spears también acusa a Justin Timberlake de haberla engañado y que, a pesar de saber con quién fue, ha preferido mantener en el anonimato a la mujer, quien tiene una familia en la actualidad.