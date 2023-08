Mientras todos hablaban de su separación con Sam Asghari tras 14 meses de matrimonio, que ha sido catalogado como ‘tóxico’ y los rumores de infidelidad y chantaje, muchos esperaban la confirmación o posición de Britney Spears ante el fin de su historia de amor. Pues la cantante de “Oops! I did it again” sí habló, pero no exactamente sobre la demanda de divorcio que interpuso el actor de origen iraní de 29 años. Si te preguntas qué dijo la “Princesa del pop”, aquí te lo contamos.

Lo que se sabe hasta el momento es que el entrenador personal confrontó a su esposa por un supuesto rumor de que ella le había sido infiel. La noticia inicial la dio TMZ informando que el romance, que se inició hace 7 años, atravesaba su momento más complicado.

A través de múltiples fuentes cercanas al círculo de la cantante, la revista People pudo confirmar que tuvieron una discusión volcánica hace aproximadamente una semana. Enfurecido, él abandonó el hogar marital y “es solo cuestión de tiempo para que Sam solicite el divorcio”.

“Su matrimonio ha estado en peligro durante meses (...) Ha habido un drama constante. Es triste. Un divorcio sería devastador para Britney”, señala una fuente del entorno de la artista estadounidense.

Sam Asghari y Britney Spears estuvieron juntos desde el 2016 (Foto: Britney Spears / Instagram)

El inesperado mensaje de Britney Spears

Si te preguntas qué compartió la cantante en medio de todo el revuelo de su separación con Sam Asghari, pues te contamos que ella recurrió a Instagram para una publicación un tanto original y que llamó poderosamente la atención porque la muestra feliz y nada molesta después del pedido de divorcio.

En su cuenta oficial @britneyspears, donde aparece como Maria River Red, hizo caso omiso a la separación y mostró su deseo de adquirir un animal. “¡Comprando un caballo pronto! Con tantas opciones es un poco difícil. ¿Qué tal un caballo llamado Sophie y otro Roar?. ¡¡¡No puedo decidirme!!!”, señaló mientras aparece sonriente montada en el potro en la playa.

Además, agregó que “¿Me debería unir a un equipo y ponerme un sombrero de cowboy rosa? Sea como fuere, creo que encontré mi dulce lugar con Roar”.

Algo que llamó también la atención de sus seguidores es que Britney Spears decidió desactivar la opción de comentarios para no recibir mensajes referentes a su separación con Sam Asghari.

Britney Spears ha hecho caso omiso a su separación y publicó un post anunciando que planea comprarse un caballo. (Foto: @britneyspears / Instagram)

¿Dónde se conocieron y cómo inició su historia de amor?

La pareja se conoció en 2016 cuando él participó en uno el videoclip “Slumber Party” de la cantante, y se comprometió en septiembre de 2021, casi en paralelo a que fuera liberada de la tutela paterna a la que estaba sometida. Su boda se llevó a cabo en Los Ángeles, California, el 9 de junio de 2022 con invitados de lujo que incluían a Madonna, Drew Barrymore, Paris Hilton y Selena Gómez en su fabulosa casa de Thousand Oaks. Ambos firmaron un contrato prematrimonial antes del enlace que protegía los bienes de la cantante y en abril de 2022 anunciaron que esperaban a su primer hijo, pero un mes después dieron a conocer que lo habían perdido.

