Hay cosas que deben afrontarse con la mejor actitud, más aún cuando derivan en que tengamos que estar en cama por algunos días. Esto lo sabe muy bien la cantante estadounidense Britney Spears que se rompió un dedo del pie mientras bailaba, una lesión que la llevó a pasar por el hospital y ser tratada con la colocación de un yeso. Su pareja Sam Asghari compartió imágenes en Instagram para dar a conocer su estado de salud.

“Cuando te rompes algo, se tiende a curar más fuerte, especialmente si eres mi chica”, escribió en Instagram junto a una fotografía en la que aparece junto a Spears sonriendo y en un centro médico.

Sam Asghari explicó que “mi leona se rompió un hueso del metatarso cuando hacía lo que ama, que es bailar”, para luego desearle una pronta recuperación para poder “bailar, saltar o correr”.

Tras la publicación en Instagram, lo que más llamó la atención de los incondicionales y preocupados fans de Britney Spears fue un pequeño video en donde se ve la pierna con yeso y el peculiar diseño que le hicieron.

Y es que el novio de la famosa cantante no dudó en pintar la palabra “Stronger” (‘Más fuerte’), haciendo referencia a un conocido tema de la artista y que pertenece a su segundo álbum, “Oops!... I Did it Again” (2000).

Sam Asghari, novio de Britney Spears, la acompañó al hospital y fue el encargado del diseño de su yeso. (Foto: Instagram)

Aún no se conocen mayores detalles de cómo sucedió la lesión de la cantante de 38 años y cuál será el proceso de rehabilitación que seguirá. Además, ella no ha compartido ninguna publicación en Instagram que de cuenta de cómo se siente o cómo pasó todo.

Britney Spears es conocida mundialmente como la ‘princesa del pop’ y alcanzó el éxito en el cambio de siglo; sin embargo, los excesos estuvieron presentes. En enero del año pasado ingresó por su propia voluntad en una clínica de salud mental por la angustia que le provocó una enfermedad de su padre y permaneció ahí hasta finales de abril de 2019.

