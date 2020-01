“La Academia” es el reality de canto más importante de México. Artistas como Carlos Rivera, Yuridia, Victor García, entre otros, han nacido de este show. Con más de 10 temporadas, desde el 2002, este reality se había caracterizado por las asombrosas voces que escuchábamos en cada emisión hasta que llegó Danna Paola.

La actriz que interpreta el personaje de Lucrecia en la serie “Élite”, hoy es parte de “La Academia” como jueza junto a otros grandes artistas como Arturo Lopez Gavito, Horacio Villalobos y Alexander Acha.

Cada domingo, los fans ya no esperan escuchar las duras críticas que los jueces les hacen a los académicos, ahora todos siempre están a la expectativa de los asombrosos atuendos que utiliza Danna en los conciertos. La semana pasada, la intérprete de ‘Mala fama’ dejó boquiabiertos a todos con un atuendo de dos piezas color rosa metálico característico de los 90.

En esta ocasión, la estrella quiso seguir con los looks característicos de cada década y no tuvo mejor idea que inspirarse en el clásico outfit de total denim que utilizó Britney Spears a comienzos de los 2000.

La intérprete de “Baby one more time” utilizó este look junto al que era su pareja en ese entonces, Justin Timberlake en los American Music Awards del 2001. El icónico traje de Spears era un vestido jean con un cierre en la parte de adelante y con un escote en forma de corazón. Adicional a eso, llevó accesorios plateados y brillantes, característicos de la época, y una cartera también con estampado denim.

Danna Paola recreó este look utilizando también un vestido jean con las mismas características que el de la cantante estadounidense, pero con diferentes accesorios.

Acorde a su estilo, la intérprete de ‘Oye Pablo’ en vez del collar y la pulsera que utilizó Britney, usó unos ganchos para el cabello y una casaca, también jean, llena de accesorios brillantes y perlas.

La estrella mexicana no dudó en compartir su deslumbrante outfit en su cuenta de Instagram sorprendiendo, una vez más, a sus fans. La publicación de Danna es un video con la leyenda “Sometimes... 00 mood” (“A veces... en el modo 2000”), en el cual se escucha de fondo la canción “Sometimes” de Britney Spears, y ya ha recolectado más de un millón de “me gusta”.

TE PUEDE INTERESAR