Los integrantes de BTS siempre buscan estar cerca de sus millones de fanáticos, aunque en alguna oportunidad estos hayan querido sorprenderlos más de la cuenta. Este es el caso de Suga, quien recibió la broma de ARMY, aunque su agilidad para responder en ese instante se volvió en una épica reacción la cual recordaremos a continuación.

Es preciso recordar un rato de terror en donde el rapero de la banda, en medio de una transmisión en directo, recibió una broma pesada por parte de sus seguidores, de la cual salió con gran astucia, dejando prácticamente en ridículo a toda la fanaticada.

El grupo surcoreano estila publicar sus fotografías y videos con momentos alusivos a Halloween, inclusive en algunas presentaciones pudieron mostrar un montaje de enfrentamiento contra una invasión zombie. Otros creen que durante su viaje a Malta vivieron una experiencia de otro mundo para lo que fue Bon Voyage.

LA BROMA DE TERROR CON LA QUE SUGA DE BTS SE BURLÓ DE ARMY

Las transmisiones en vivo y en directo a través de plataformas como Weverse y VLive son un recurso habitual de BTS para hacer que la relación con sus aficionados siempre sea lo más cercana posible. Aunque, en alguna oportunidad los seguidores hayan querido pasarse de la raya y jugarle una cruel broma a uno de los cantantes.

Estas comunicaciones entre los cantantes asiáticos y sus seguidores, por lo general, se originan en las salas de grabación, mientras se encuentran de gira en alguna habitación de hotel o los cuartos donde ensayan. Es en este espacio, donde los ídolos juveniles comparten cómo es su día a día e intentan responder a la mayoría de preguntas.

Fue en el 2018 cuando Suga se encontraba compartiendo un momento agradable justo con sus fieles seguidores, hasta que una broma se salió de control. Era de noche, el cantante se encontraba solo en una habitación y uno de los comentarios intentó asustar al ídolo asiático. ARMY lanzó comentarios haciendo creer al rapero que algo o alguien estaba detrás de él, inclusive quisieron que pensara que el cuadro de la pared se movía.

Con lo que no contaban los seguidores de la boy band es que Suga era más astuto de lo que su tímido carácter suele proyectar. El ídolo de muchas jóvenes hizo creer que había caído en el pesado chiste y aparentó estar aterrado con los comentarios que leía durante la transmisión. El grito del cantante hizo que la tortilla se volteara a su favor y así hasta parecía que se burlaba de ARMY.

ARMY INTENTÓ REPETIR LA BROMA, PERO SUGAR SE PUSO SERIO

Tres años después, ARMY intentó repetir la broma de terror justamente ante Suga, pero esta vez el cantante de BTS no tuvo tanta paciencia y su lado serio fue revelado para romper con lo que intentaban sus fans. Esto sucedió cuando los acompañantes del rapero le dijeron que las figuras de osos detrás de él se movían, a lo que la estrella surcoreana solo atinó a decir que tomaran captura de lo que veían y reporten ante la compañía.

Actualmente se sabe que Suga no solamente se preocupa en ser un gran artista en su género, sino que también ha empezado a leer los mejores libros para ser un buen novio a futuro. La obra que está leyendo el rapero es “The Courage to be Hated”, que habla sobre cómo tener el coraje y valentía para aventurarse en relaciones sin temor a ser odiado o amado.