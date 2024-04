¡Una sesión más a la lista! Luego de una alta expectativa a raíz de su anuncio en Instagram, el productor argentino Bizarrap y el cantante de los corridos tumbados Natanael Cano lanzaron su nueva colaboración titulada “Natanael Cano || BZRP Music Sessions #59″. De esta manera, dos de los exponentes del momento unen fuerzas para dar vida a este éxito en vistas que suma más de 5 millones de visualizaciones en YouTube a menos de 12 horas de su estreno.

Bizarrap ya tuvo a otros genios mexicanos en su larga lista de sesiones, entre ellos Aczino y Peso Pluma. Sin embargo, el productor argentino de 25 años pretendía desde hace varios meses colaborar en un hit musical con Natanael Cano, popularmente conocido como el “Rey de los corridos tumbados”.

En ese sentido, Gonzalo Julián Conde, nombre real del productor argentino, y el intérprete mexicano unieron fuerzas para crear la tan ansiada Music Session #59. Y tal como sucede con algunos artistas de peso, esta colaboración se divide en dos temas: “Endiamantado” y “Entre las de 20″.

Bizarrap vuelve a la escena musical con una sesión al lado de Natanael Cano (Foto: Bizarrap / Instagram)

Como era de esperarse, al momento de su anuncio en redes sociales, la expectativa entre los seguidores de los corridos tumbados creció de manera desmesurada.

Tengamos en cuenta que la última colaboración entre el “Biza” y otro cantante de este género mexicano fue la Musicc Session #55, la cual tuvo como protagonista a Peso Pluma y que acumula más de 278 millones de visualizaciones en YouTube.

¿DE QUÉ TRATA LA MUSIC SESSION #59? LO QUE SABEMOS DE LA COLABORACIÓN DE NATANAEL CANO Y BIZARRAP

Cuando se trata de artistas extranjeros, Bizarrap presenta opciones más variadas. Tal y como sucedió con Milo J, el productor oriundo de Mejía optó por combinar imágenes capturadas en el estudio y con una transición a un video oficial. Recordemos que la canción se divide en dos partes: Una en el set de grabación titulado “Endiamantado” y la otra en las afueras llamada “Entre las de 20″.

En tanto, tengamos en cuenta que Natanael Cano es conocido por sus letras y por hablar sin tapujos. En la primera parte se destaca por contar sus lujos, excentricidades y dejar en claro que nadie le regaló nada para llegar al lugar en el que está.

Con frases como “Ahora que saben que estamos arriba, piensan que uno no ha batallado” podemos ver que Cano se siente orgulloso de su éxito musical, tanto en México como fuera de su país de origen.

El tema de Natanael Cano y Bizarrap acumula más de 5 millones de vistas en YouTube (Foto: Bizarrap / YouTube)

En la segunda parte podemos ver el lado más íntimo de Natanael, pues cuenta lo que significó salir de una relación mientras atraviesas una de las mejores etapas como artista. “Por acá ya no hay rastro de lo que conocías de mí… Le dije que cortamos, que no tengo tiempo pa’ gastarlo, pero sí dinero pa’ tirar”.

Si nos remontamos al inicio de la sesión, podemos decir que este hit es uno de los más esperados por los seguidores del Biza en los últimos años. Según Billboard, esta colaboración estaba planeada desde 2021, cuando Natanael y Bizarrap coincidieron en Miami durante una reunión de artistas.

Tras esa primera reunión, el argentino y el mexicano iniciaron conversaciones para dar vida a una Music Session, la cual vio la luz en abril de este año. Vale decir que los rumores de una colaboración entre ambos surgieron el pasado 27 de marzo, cuando Julián Conde saludó al “Rey de los corridos tumbados” por su cumpleaños.

La segunda parte de la sesión es un video musical protagonizado por el productor y Natanael Cano (Foto: Bizarrap / YouTube)

Cano ha ganado popularidad gracias a temas como ‘Madonna’, ‘Me voy o te vas’ y ‘Mi bello ángel’. Actualmente, cuenta con 23 millones de oyentes mensuales en Spotify, aunque este número podría aumentar después de su sesión número 59.

Por otro lado, Bizarrap ha colaborado con destacados artistas latinos como Arcángel, Residente y Shakira, siendo esta última colaboración una de las sesiones más famosas de su carrera.

LETRA DE “NATANAEL CANO || BZRP MUSIC SESSIONS #59″

PARTE 1: “ENDIAMANTADO”

Ah, dímelo, Biza

Bizarrap

Brr, ey

Endiamantado, siempre volado, ahora me miran que ando bien tumbado

Muchos me han fallado, pero ya he gastado mucho más dinero de lo ganado

Ahora que saben que estamos arriba piensan que uno no ha batallado

El Jesucristo en el pecho, innecesario, pero lo traigo endiamantado, ey

Me gusta lo caro, ey (ey), como Rafa Caro, ey (ey)

La party en el carro tronando corridos, brindando con dry rosé

Ahora me miran tumbado, siempre bien volado, como debe ser

Es un vergazo de feria, ando todo tatuado como Little Wayne

Ando bien flow Frank Sinatra, en la 9 de julio me siento Gardel

Me anda buscando el gobierno, si hubiera un problema me pelo en el jet

Hey, Nata, pélate a la verga, pa

Cayeron las tres letras, güey

Aquí le damos topón nosotros, a la verga

Jálese, viejo

Pélese a la verga, ¡ah!

Endiamantado, siempre volado, ahora me miran que ando bien tumbado

Muchos me han fallado, pero ya he gastado mucho más dinero de lo ganado

Ahora que saben que estamos arriba piensan que uno no ha batallado

El Jesucristo en el pecho, innecesario, pero lo traigo endiamantado

Bien empolvados, encapuchados, en la Suburban los paquetes cargo

Traigo el AR-15 bien customizado

(Y el logotipo CT bien grabado)

El juego cambié, el hocico les tapé, a más de uno los dejamos a pie

El Viejo Continente lo conozco bien, llego a Barcelona y voy al W

Ya no pregunto cuánto es lo que cuesta

Nomás que me lo agreguen a la cuenta

Viviendo recio, conozco la vuelta

Yo lo he vivido, a mí nadie me cuenta

Me compré mi primer Cayenne y fue a los 16

Andando en lo que ando, enemigos me busqué

Endiamantado, siempre volado, ahora me miran que ando bien tumbado

Muchos me han fallado, pero ya he gastado mucho más dinero de lo ganado

Ahora que saben que estamos arriba piensan que uno no ha batallado

El Jesucristo en el pecho, innecesario, pero lo traigo endiamantado

Endiamantado, siempre volado, ahora me miran que ando bien tumba-a-a-a...

Ya no pregunto cuánto es lo que cuesta

Nomás que me lo agreguen a la cuenta

Viviendo recio, conozco la vuelta

Yo la he vivido, a mí nadie me cuenta

PARTE 2: “ENTRE LAS DE 20″

¡Ea!

Por acá ya no hay rastro de lo que conocías de mí

¿Tienes más dudas o me bajo? Por si hay algo mal por aquí

A mi mamá el recado, le dije que cortamos

Que no tengo tiempo pa’ gastarlo, pero sí dinero pa’ tirar

Hoy se mueve diferente entre clase de gente

Y son puro delincuente, estamos de moda entre las de 20

Burberry la gabardina, voy pa’ Argentina

Una mina que me tira, se pone celosa cuando ellas me miran

Pa’ culearte y olvidarte, mija, no fuiste bastante

No te sientas la mejor, fuiste una más del montón

Corridos tumbados

Traigo pila pa’ rato y aunque no somos tanto

Me fumo un gallo y me levanto aunque no quiera despertar

El aire transitando y tu recuerdo siempre llega a mí

Otra me está esperando, quiere que le dé lo que te di

El vestido es Valentino, su bolso el más fino

Tomando del mejor vino, la lavada nos acorta el camino

Burberry la gabardina, voy pa’ Argentina

Una mina que me tira, se pone celosa cuando ellas me miran

Pa’ culearte y olvidarte, mija, no fuiste bastante

No te sientas la mejor, fuiste una más del montón

VIDEO OFICIAL DE “NATANAEL CANO || BZRP MUSIC SESSIONS #59″

Si te gustó esta nota sobre la nueva sesión de Bizarrap, aquí te dejo un listado de artículos sobre los demás éxitos del productor argentino.

SOBRE EL AUTOR Jesús Fernández Cabero Periodista. Egresado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Más de 2 años de experiencia en periodismo y redacción en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.