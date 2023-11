Tras su separación de Gerard Piqué, Shakira atraviesa una de las mejores etapas a nivel profesional. Resulta que la talentosa artista colombiana utilizó el dolor de esta ruptura para componer algunas de sus canciones más exitosas, tales como la “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″, con la que ganó dos premios Latin Grammys. No obstante, más allá de los reconocimientos, esta colaboración con Bizarrap también estuvo en el ojo de la polémica... debido a las referencias directas al exfutbolista español. En este contexto, ¿sabías que muchas personas intentaron que la cantante cambie la letra del tema? Pues, en esta nota, te cuento todo lo que debes saber al respecto.

Vale precisar que esta composición fue lanzada el pasado 11 de enero del 2023 y, por supuesto, aborda el proceso de separación de la barranquillera, haciendo énfasis en la presunta infidelidad que sufrió por parte de Gerard Piqué y Clara Chía Martí.

De esta forma, frases como “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” se hicieron populares entre los fans de la estrella de la música.

Antes de continuar, observa el videoclip oficial de la “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″:

¿POR QUÉ SHAKIRA SE NEGÓ A CAMBIAR LA LETRA DE LA “BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53”?

En una entrevista concedida a ¡Hola! en noviembre del 2023, Shakira se sinceró sobre el contenido de sus últimas canciones, revelando que gente de su equipo quería que cambiara la letra del tema que grabó al lado de Bizarrap.

Sin embargo, ella defendió su postura hasta el final, asegurando que no pretendía mantener la diplomacia de una representante de la Organización de las Naciones Unidas en un tema que la afectaba a nivel personal.

“Sí que había algo de preocupación antes de que sacara la canción (la “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″). Gente de mi equipo intentó convencerme de que cambiara la letra, pero yo no soy una diplomática de la ONU. Soy una artista y, ante todo, una mujer”, aseguró.

En ese sentido, la cantautora manifestó que debía ser sincera con ella misma y con sus sentimientos.

“Siempre he sido honesta conmigo misma y con los demás y no puedo vivir en un mundo en el que tengo que esconder mis sentimientos, en el que no puedo sublimarlos”, agregó.

Finalmente, revaloró el rol catártico de la música, medio que la ha ayudado a sanar tras su ruptura.

“En esto el arte cumple una función esencial: no solo la catarsis que representa, sino la capacidad de transmutar tus emociones y el dolor, en fuerza, en determinación, como una verdadera alquimia”, puntualizó.

Shakira durante su presentación en los Latin Grammy 2023 (Foto: AFP)

SHAKIRA TAMBIÉN SE CONSIDERA UNA “LOBA HERIDA”

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Shakira se refiere al intento de censura de la “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″. Previamente, en la Semana de la Música Latina de Billboard de octubre del 2023, la cantante explicaba le preocupación de su equipo de trabajo frente al tema.

‘Mi equipo me decía: ‘No, estás loca. No, no, tienes que cambiar esa letra’. Con la sesión 53, por ejemplo, (me decían) ‘no, cambia la letra, por favor, eso no puede salir’. Y yo... bueno, no soy una diplomática de las Naciones Unidas. Soy una artista, soy una mujer, soy una loba herida”, indicó en su momento.

LA LETRA COMPLETA DE LA “BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53″

Perdón, ya cogí otro avión

Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción

Tanto que te la das de campeón

Y cuando te necesitaba diste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato

Que yo debí botar ese gato

Una loba como yo no está pa’ novato’

Una loba como yo no está pa’ tipos como tú-uh-uh-uh-uh

Pa’ tipos como tú-uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande y por eso estás

Con una igualita que tú-uh-uh-uh-uh

Oh-oh, oh-oh

Esto es pa’ que te mortifique’

Mastique’ y trague’, trague’ y mastique’

Yo contigo ya no regreso

Ni que me llores, ni me suplique’

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te salpique

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

Tiene nombre de persona buena

Claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Claramente

Es igualita que tú-uh-uh-uh-uh

Pa’ tipos como tú-uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande y por eso estás

Con una igualita que tú-uh-uh-uh-uh

Oh-oh, oh-oh

Del amor al odio hay un paso

Por acá no vuelva’, hazme caso

Cero rencor, bebé, yo te deseo que

Te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó

‘Tás tan raro que ni te distingo

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelerao’, dale despacio

Ah, mucho gimnasio

Pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven

Aquí me siento un rehén, por mí todo bien

Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella, que venga también

Tiene nombre de persona buena (uh-uh-uh-uh-uh)

Claramente no es como suena (uh-uh-uh-uh-uh)

Tiene nombre de persona buena (uh-uh-uh-uh-uh)

Y una loba como yo no está pa’ tipos como tú-uh-uh-uh-uh

Pa’ tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande y por eso estás

Con una igualita que tú-uh-uh-uh-uh

Oh-oh, oh-oh

A ti te quedé grande y por eso estás

Con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh (it’s a wrap)

Oh-oh, oh-oh

Ya está, chao

VIDEO RELACIONADO

La cantante colombiana compartió vía redes sociales un adelanto de su nueva canción "El jefe", tema que tiene programada su lanzamiento para este 20 de septiembre del 2023. “Estás soñando con irte del barrio, tienes todo para ser millonario. Gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario” dice parte del nuevo hit de Shakira. (Fuente: @Shakira)