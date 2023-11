Desde que Shakira y Piqué anunciaron su separación, distintos medios fueron a buscar la versión de la colombiana y algunas razones de su rompimiento con el padre de sus hijos. Y si bien el exfutbolista del Barcelona se había mostrado alejado de los medios, recientemente decidió hablar por primera vez acerca de su quiebre con la intérprete de “TQG”, “Monotonía” y “Copa vacía”.

Luego de tanto run run y barullo en los distintos portales de comunicación, Gerard Piqué optó por dejar esa postura hermética y cerrada al diálogo para hablar por primera vez sobre los acontecimientos que sucedieron en su vida el pasado 2022: su retiro, la fundación de su empresa, sus planes en el mundo del streaming y, por supuesto, su rompimiento con Shakira.

Shakira y Gerard Piqué se separaron luego de once años de relación y dos hijos (Foto: Shakira / Instagram)

Y aunque sea difícil de creer, le tomó a Piqué más de un año sentarse a hablar sobre su cese amoroso con Shakira. Recordemos que el catalán fue severamente juzgado por la opinión pública y los medios, pues tras conocerse su ruptura con la colombiana, fue visto en salidas con su actual novia, la joven Clara Chía Martí.

GERARD PIQUÉ HABLÓ: LO QUE DIJO DE SU SEPARACIÓN DE SHAKIRA

Por motivo de aniversario de su retiro del fútbol, Piqué aceptó hablar por primera vez de sus temas personales a través de una entrevista a la radio catalana RC1. De saque, el Campeón del Mundo 2010 dejó en claro que el 2022 fue uno de los años que más cambios tuvo en su vida, “Durante mi año 2022, seguramente fue el año que pasaron más cosas, desde mi separación, mi retirada... Pasó de todo”, sostuvo el deportista en conversación con el periodista Jordi Basté.

En ese sentido, el novio de Clara Chía dejó en claro que no prestó atención a lo que se habló de él semanas posteriores a su rompimiento con la madre de sus hijos, a pesar de todas las cosas de las que se le acusó. “Si yo le hubiese dado importancia a todo lo que se dijo de mí, yo ahora mismo estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto”, mencionó.

Gerard Piqué es el dueño, fundador, director ejecutivo y presidente del consejo de directores de Kosmos (Foto: AFP)

No obstante, Gerard dejó en claro que sigue manteniendo su postura de privacidad sobre sus asuntos personales, pues alega que las personas y los internautas no conocen casi nada de lo que pasó en realidad. “de todo lo que se ha vivido, la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que ha pasado en realidad”, pues se basan en puras especulaciones de la prensa.

De esta manera, y sin aludir personalmente a Shakira, el multiganador de Champions League manifestó su opinión respecto a su ruptura con la barranquillera. ¿Será que brinde más adelantes los detalles de su divorcio?

ENTIENDE EL SHOW: GERARD PIQUÉ Y LO QUE OPINA SOBRE LAS CRÍTICAS

Además de revelar que se encuentra enfocado en su romance con Clara Chía y sus proyectos en la Kings League, el exjugador del Manchester United manifestó que todas las especulaciones en torno a su vida privada son un circo. Eso sí, también entiende que todo lo que gira en torno a su nombre y el de su expareja es parte del show que quiere montar el mundo del entretenimiento.

Sea como fuere, estas declaraciones por parte de Gerard Piqué se dan en noviembre, mes clave para Shakira. Resulta que la nacida en Barranquilñla será parte de la gran gala de los Latin Grammy 2023, el cual se realizará en Sevilla el próximo 16 de noviembre.

De hecho, Shaki es una de las favoritas a arrasar esa noche, pues fue nominada a 7 galardones por sus recientes éxitos como “El jefe”, “Copa vacía” o “Acróstico”.

Clara Chía Martí y Gerard Piqué tienen casi un año de relación (Foto: ClaGerFans / Twitter)

Mientras tanto, el exinternacional con España viene llevando a cabo los preparativos para la competición Kingdom Cup. Es el primer campeonato de fútbol que ha incorporado tanto equipos femeninos como masculinos en un mismo torneo, como resultado de la unión entre los equipos de la Kings League y la Queens League. Este torneo comenzó el 29 de octubre.

