Shakira sacó una canción llamada “El jefe”, la cual habla sobre el pésimo trato que suelen tener las personas que ocupan altos cargos con sus subordinados, pero parece que el tiro le salió por la culata. Desde que ese tema fue publicado, también salió a la luz una serie de señalamientos en su contra por parte de extrabajadores suyos.

Si bien todo hacía indicar que trabajar al lado de la colombiana era como un cuento de hadas, la realidad sería otra debido a la gente que han salido a hablar al respecto en las últimas semanas, como una exbailarina mexicana que tuvo hace más de una década, Jenny García, quien aseguró que quedó muy desilusionada por un supuesto comportamiento grosero de la artista.

Pero ella no es la única que ha salido a revelar algunos aspectos negativos de trabajar con la intérprete de “Copa vacía”. En España, un sujeto que asegura haber sido su chofer por unos días ha hablado acerca de ello en el programa “Socialité” de Telecinco y dio a conocer los detalles de lo que experimentó, incluyendo acusaciones a Tonino, el hermano de la cantante.

¿EL HERMANO DE SHAKIRA FILTRABA INFORMACIÓN A LA PRENSA?

Las declaraciones de este exchofer que ha preferido quedarse en el anonimato han provocado todo un culebrón alrededor de Shakira, principalmente por la acusación a su hermano, quien se podría considerar como la mano derecha de la colombiana. De acuerdo a este hombre, Tonino solía gritar a los trabajadores y los culpaba de hablar con la prensa sobre los movimientos de la artista.

Sin embargo, el informante detalló que la persona que en realidad filtraba datos sobre Shakira era el propio Tonino, lo cual habría caído como un balde de agua fría para toda la familia. No obstante, ni la colombiana, ni alguien relacionado con su entorno ha salido públicamente a comentar acerca del tema, entendiéndose que se manejaría al interno.

“Culpa a choferes y empleados de cualquier índole de filtraciones, cuando era él, el que estaba totalmente compinchado con los paparazzi. Claramente, les daba indicaciones por teléfono, por ejemplo: ‘Shaki ya no sale’”, dijo el presunto extrabajador de Shakira a “Socialité”.

Desde que empezó todo el problema con Gerard Piqué, Shakira ha sido seguida por paparazzis a cualquier lugar y prácticamente no ha tenido un respiro, lo cual da a entender que sí había personas que daban a conocer los movimientos de la sudamericana. No obstante, no se puede asegurar con certeza quién habría sido, pues se llegaría a un punto de una palabra contra otra.

Tonino Mebarak al lado de su hermana Shakira (Foto: Shakira / Instagram)

¿OTROS MALOS TRATOS POR PARTE DE SHAKIRA?

El mismo hombre que acusó al hermano de Shakira de haber filtrado información habló más sobre su experiencia de trabajar por unos días al lado de ella. De acuerdo con su relato, ella tenía unas exigencias fuera de lo común, pues pedía que nadie la mire a los ojos cuando conversaban.

Es más, asegura que, cuando manejaba, le exigían que baje el espejo retrovisor del auto para que no tenga la tentación de mirarla por ahí.