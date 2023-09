Tras su separación con Gerard Piqué, Shakira no ha hecho más que sacar canciones para reflejar su sentir y desahogarse; si bien, al inicio eran dardos dirigidos hacia su expareja, ahora con su último sencillo se fue con todo contra la familia del futbolista, específicamente con el padre de este, a quien le dedicó “El jefe”, una colaboración que hizo con Fuerza Regida, tema en el que critica los abusos de los empleadores sobre sus subordinados, esto por el trato que le habría dado su exsuegro a la niñera de sus hijos cuando descubrió la infidelidad con Clara Chía.

Si bien, la canción ha sido aplaudida por muchos al exponer a los “jefes abusivos”, la propia artista estaría siendo tildada de hipócrita, ya que han salido varios de sus extrabajadores para acusarla de no ser tan buena empleadora como aparenta. En los siguientes párrafos te damos a conocer cada una de las denuncias en contra de la estrella musical.

Los extrabajadores de Shakira la acusaron de tener poses de diva y tener un carácter muy complicado (Foto: Antonio Scorza / AFP)

LAS DENUNCIAS POR MALTRATO LABORAL EN CONTRA DE SHAKIRA

1. SHAKIRA DESPIDIÓ A COCINERO POR NO CALENTAR COMIDA EN LA MADRUGADA

El periodista de espectáculos Javier Ceriani contó en una entrevista para Espejo Público que Shakira despidió injustificadamente a un cocinero. Todo ocurrió cuando la cantante organizó una reunión para 17 personas, por lo que contrató personal para cumplir con tal labor durante la jornada, que se extendió hasta altas horas de la noche y madrugada.

El inconveniente se presentó cuando uno de los invitados pidió al cocinero que le caliente un pollo en la madrugada, pero él se negó, algo que desató la furia de la artista. “Un domingo habían cocinado para 17 personas y ella [Shakira] quería que se calentara un pollo a las 2 de la mañana y él [el cocinero] le dijo: ‘No puedo más, no voy a hacerte el pollo’. Automáticamente, los echó a las 6:30 horas y los dejó en la calle”, relató.

Shakira criticó a su exsuegro con el tema "El jefe", pero de inmediato algunas personas que trabajaron con ella la tildaron de hipócrita (Foto: Jewel Samad / AFP)

2. BAILARINA ACUSÓ A SHAKIRA DE SACARLA EN TOPLES DEL BAÑO

Jenny García, colaboradora del programa “Hoy”, contó que hace unos años trabajó con Shakira, de quien se llevó el peor de los recuerdos y le perdió el respeto. Además de señalar que la colombiana maltrataba a todos, incluso una vez la sacó semidesnuda de su camerino cuando iba a dar una de sus presentaciones en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México.

“Le perdí el respeto desde que trabajé con ella. Hice 12 fechas con ella y no [me pagó]. Yo hubiera trabajado con ella sin que me hubieran pagado, pero la forma en la que nos trató a las bailarinas (…). Ella no fue para decirnos gracias, nos volteaba la cara, nos regañó mucho, nos sacó del escenario. Me sacó de mi camerino, estaba yo en toples en el Palacio de los Deportes, entró a mi baño porque el suyo se rompió; nos sacaron los de seguridad. Ella entró, se salió y ni un gracias ni un disculpen chicas”, contó en entrevista con el canal de YouTube “La Saga”.

La bailarina Jenny García dijo que le perdió el respeto a Shakira (Foto: La Saga / Instagram)

3. “NO PODÍAMOS MIRARLA A LA CARA”

Un modelo que se identificó como Alex, uno de los figurantes en el videoclip “Monotonía”, contó en el programa español “Y Ahora Sonsoles” que trabajar con Shakira fue muy complicado: “Nos decían que no podíamos mirarla a la cara en ningún momento durante todo el rodaje del videoclip. Cuando llegamos no sabíamos quién era”.

Asimismo, reveló que solamente le pagaron 58 dólares por un trabajo de ocho horas que fue muy complicado y tenso, no sólo ello, pues cada uno debía correr con los gastos para llegar al lugar de la filmación. “Cobramos incluso menos del salario mínimo interprofesional”, indicó, al tiempo de precisar que tampoco le dieron un extra por los millones de reproducciones que ha tenido el video.

Sus extrabajadores aseguran que Shakira tiene un carácter muy feo (Foto: Karim Sahib / AFP)

4. CALIFICAN A SHAKIRA DE MALVADA

La coordinadora de figuración en los rodajes de las publicidades que la colombiana realizaba en España, Cristina Cárdenas, señaló que Shakira es posesiva y malvada.

A través de un video en redes sociales, la mujer dio a conocer la odisea que vivió mientras tenía como jefa a la artista. “Es una mujer posesiva y malvada, no saben lo que ha sufrido Gerard Piqué”, dijo.