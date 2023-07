En los últimos años, el productor argentino Bizarrap se ha convertido en una de las figuras más populares de la música urbana, colaborando con reconocidos cantantes y acumulando millones de reproducciones en diversas plataformas.

Y es que la celeb de Argentina ha sido la mente maestra detrás de éxitos como la polémica tiradera de Residente a J Balvin, la dura canción de Shakira contra Piqué y Clara Chía Martí o la exitosa canción de Quevedo, que se convirtió en el éxito del verano en Europa.

Debido a esto, Gonzalo Julián Conde, nombre real del productor bonaerense, fue el invitado estelar en el cierre de temporada de “El Hormiguero”, conversando con Pablo Motos sobre sus proyectos y resolviendo varias dudas sobre su música.

En conjunto, Bizarrap y Shakira consiguieron 4 récords Guinness (Foto: Récord Guinnes)

¿POR QUÉ LAS CANCIONES DE BIZARRAP NO TIENEN NOMBRE?

Una de las características más llamativas de los temas del productor es la ausencia de un nombre específico, pues ni el argentino ni el cantante con el que colabora le agrega un título a sus composiciones, las cuales son etiquetas como “Music Session” y el número de la edición.

Esta inquietud fue marcada por Pablo Motos, conductor de “El hormiguero”, el programa de Antena 3 que llegó al final de temporada con la presencia del exitoso productor musical.

“Fue algo que surgió, la gente es la que les pone el nombre a las canciones, por ejemplo, a la de Quevedo le dicen ‘Quédate’ y la de Shakira ‘Pa tipos como tú'”, comentó.

De acuerdo con el argentino, la ausencia de un nombre como estrategia no estuvo planeada ni mucho menos, sino que sucedió y, al ver su éxito, decidieron emplearlo en adelante.

“La gente se lo pone, pero fue algo que surgió, yo empecé a numerar las bizarrap sesión y siento que eso le da un significado, es un numero único que tienen las personas, de hecho, yo la 23 se la guardé a Paulo Londra por 3 años hasta que salió”, explicó.

BIZARRAP SE NEGÓ A REALIZAR COLABORACIONES

Debido a la gran cantidad de artistas que han pasado por su estudio, cabe a posibilidad de que el productor se haya negado a colaborar con algunas figuras, algo a lo que también se refirió en la entrevista.

“Yo siempre soy bastante honesto, a mí me gusta grabar, siempre estoy dispuesto a juntarme con un montón de artistas si tengo tiempo, he grabado un montón de canciones que no han salido, siempre soy honesto y digo ‘mira, para mi esta canción no va, siento que no estamos dando el nivel máximo que podemos ofrecer”, explicó.

De acuerdo con el argentino, la comunicación es clave al momento de la negociación, dejando en claro las intenciones de ambas partes y así lograr una colaboración exitosa.

“Hay veces que hay canciones que a mí me encantaban y al otro artista no, entonces eso también tienes que aceptarlo”, sentenció.