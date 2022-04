Con el paso de los años, la cantante cubana Camila Cabello se ha convertido en unas de las jóvenes estrellas más influyentes en la música actual. Además, la expareja de Shawn Mendes es muy popular en redes sociales, donde comparte anécdotas y curiosidades con sus seguidores.

La fama de Cabello hace que sea una invitada regular en distintos programas en Estados Unidos, ya sea a través de plataformas digitales como televisión y servicios de streaming.

Es así como, recientemente, la intérprete de “Havanna” se presentó en el popular segmento “Carpool Karaoke” de “The Late Late Show with James Corden” de la cadena CBS, donde reveló varios aspectos de su carrera, como los motivos que la llevaron a presentarse en “The X-Factor”.

CAMILA CABELLO SE PRESENTÓ A “THE X FACTOR” POR HARRY STYLES

La cubana es una artista muy abierta a expresar sus ideas, incluso las que se podrían considerar vergonzosas o incómodas, pero con una naturalidad que ha caído bien en sus seguidores.

En ese sentido, la joven de 25 años reveló recientemente que fue Harry Styles la verdadera razón por la que se presentó a “The X Factor”.

“Esto es realmente vergonzoso y solo voy a decirlo una vez porque ya han pasado 10 años y entonces era una niña, pero la verdadera razón por la que decidí presentarme en The X Factor fue porque soñaba con conocer a Harry y casarme con él”, confesó entre risas.

“Bueno, no pensaba que nos fuéramos a casar, pero ‘voy a audicionar para The X Factor, nos vamos a conocer, voy a ser una cantante y probablemente nos vamos a enamorar’”, reveló.

Según la intérprete de “Don’t go yet”, tuvo que decidirse entre algunos programas para hacer audición, peo fue la presencia del ex One Direction lo que terminó por decidirse.

“Tenía 15 años, era una gran fan de One Direction y pensé: ‘¿The Voice o The X Factor? Bueno, One Direction va a estar en The X Factor así que audicionaré para ese programa’”, comentó.

CAMILA CABELLO Y FIFTH HARMONY

Si bien la audición de Cabello no fue la más exitosa, pues ninguno de los jueces la tomó en su equipo, Simon Cowell la llamaría tiempo después para formar Fifth Harmony, girlband en la que se mantuvo hasta 2016, cuando se retiró para llevar su carrera en solitario.

Aunque sus primeros pasos los dio con la girlband, la cubana admitió no echar de menos trabajar con Ally Brooke, Normani, Lauren Jauregui y Dinah Jane.