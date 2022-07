A Camilo Echeverry y a su esposa Evaluna Montaner les ha cambiado la vida desde que Índigo llegó a sus vidas, pues están experimentando una nueva etapa como padres. Lo que sí no ha visto modificación alguna es la pasión que ambos artistas tienen por la música, ya que sus carreras no han quedado de lado.

El exitoso colombiano se encuentra en una gira llamada “De adentro pa’ fuera tour”, la cual lo ha llevado a interpretar sus mejores éxitos en Europa, incluyendo el país del amor: Francia. Y es en esta zona del Viejo Continente en la que ha sufrido una gran vergüenza y que él mismo ha reconocido.

Lo plausible de toda la historia es que ya pasó un tiempo y no tiene problema alguno en reconocer que hay momentos en los que, como cualquiera, puede meter la pata. Si quieres disfrutar de este pintoresco momento, no dudes en seguir con la lectura del presente artículo.

Camilo Echeverry y su esposa se convirtieron en padres de Índigo el pasado 6 de abril (Foto: Evaluna Montaner / Instagram)

LA VERGÜENZA QUE EXPERIMENTÓ CAMILO EN FRANCIA

Fiel a su estilo, Camilo Echeverry publicó un video en su cuenta de Instagram, en el que contó qué es lo que vivió en Francia. En dicho clip audiovisual detalló que este momento lo experimento con un joven fanático que se le acercó en tal país.

Según lo que contó en sus redes sociales, un seguidor le habló en francés y él no entendía bien, así que iba a responderle lo poco que sabía en ese idioma. Sin embargo, cuando abrió la boca le salieron puras palabras en español, como si se tratara de una conversión en su natal Colombia.

“El tipo de Francia me dice así como ‘Hola Camilo, Comment ça va’ que no sé qué quiere decir, pero creo que quiere decir ‘cómo estás’. Entonces, yo dije, lo único que sé decir en francés, que es ‘ca va bien’. Entonces iba a decirlo pero me salió: ‘bien bien hermano, todo bien’. Me dio pena”, sostuvo el cantante.

DE GIRA CON LA FAMILIA

Pese a que Índigo ha nacido hace unos pocos meses, Camilo Echeverry ha decidido continuar su gira con ella y con su esposa Evaluna Montaner, demostrándole al mundo entero que su amor es muy grande.

Es más, en las redes sociales, podemos ver que los dos artistas se muestran más que contentos en cada ciudad a la que visitan con la finalidad de que el colocho ofrezca un concierto con sus mejores canciones.