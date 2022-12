Hace unos meses, el multicampeón de boxeo Saúl “Canelo” Álvarez sorprendió a sus seguidores con la lujosa fiesta de 15 años de su hija Emily Cinnamon, la cual contó con la presencia de Eduin Caz y el “Grupo Firme” como parte de la celebración.

Cabe destacar de que, en aquella ocasión, la hija mayor del boxeador no cumplía quince años, sino que, debido a la pandemia, la joven no pudo celebrar la fecha especial, por lo que su padre decidió organizar un festejo por todo lo alto, aunque no estuvo libre de controversia por una discusión con el líder de la banda regional.

Debido a esto, era de esperarse que “Canelo Álvarez” y Fernanda Gómez realizaran otra espectacular fiesta para su hija María Fernanda, quien cumplió cinco años hace unos días.

LA FIESTA TIPO BARBIE DE LA HIJA DE “CANELO” ÁLVAREZ

Fiel a su estilo, el campeón mundial de boxeo celebró el pasado 17 de diciembre la fiesta de su pequeña hija, y lo hizo con una excentrica fiesta con temática de Barbie, donde el rosa y los artículos de la famosa figura de acción no faltaron.

En las imágenes compartidas en redes sociales por los organizadores de eventos Jaime González y Alfonso Helfon, quienes tuvieron a cargo la fiesta, la pequeña y su madre llegaron al lugar en una camioneta tipo Hummer de color rosa y al ritmo de “Barbie Girl” de Aqua.

Canelo festeja a su hija menor al estilo Barbie 🌸🌸🌸🌸 pic.twitter.com/V9PkdVG6g3 — Susanita tiene un raton (@PosaTres) December 18, 2022

Además de los felices padres, el evento contó con cuatro actrices que dieron vida a las amigas de la famosa muñeca, además de otros dos actores que interpretaron a una versión mayor de Barbie y Ken.

Por su parte, la pequeña María Fernanda lució un vestido en colores rosa, lila y aguamarina, los cuales iban distribuidos entre los volantes del diseño.

La fiesta de la hija de Saúl "Canelo" Álvarez estuvo basada en Barbie (Foto: gonzalezhelfon / Instagram)

Mientras en la parte posterior se mostraban los detalles del “Barbie’s Dreamhouse”, por dentro se lucían varios adornos brillantes y la tradicional “B” del personaje, elaborada totalmente por rosas, además de globos y el logo de la muñeca en paredes y sillas.

Sumado a esto, en una de las esquinas se mostraban 24 muñecas Barbie diferentes y de colección, las cuales adornaban el ambiente de ensueño para su pequeña hija.

La fiesta de la hija de Saúl "Canelo" Álvarez estuvo basada en Barbie (Foto: gonzalezhelfon / Instagram)

Sin embargo, lo más curioso sería, sin duda, los alimentos, pues toda la mercancía de Barbie tenía la inscripción “Beba”, la cual era repartida por un mozo, que se encontraba caracterizado como Ken, auqnue los interesados podían acercarse al Supermarket, un área donde habían comestibles y algunos productos conmemorativos.

Finalmente, el espectáculo estuvo a cargo de una pareja de Ken y Barbie, que realizaron un show en stands que hacían referencia a las cajas donde vienen las figuras de Mattel.