Las letras y mensaje de “We are the world” (“Somos el mundo”, en español) calaron tan profundo en la gente, que no dudó en convertirla rápidamente en un himno. Debido a que los años han pasado, pues su grabación se realizó el 28 de enero de 1985 y fue dada conocer al público el 7 de marzo del mismo año, por el sello Columbia Records, te mencionamos qué cantantes que participaron en el tema dejaron de existir.

Antes te precisamos que la canción fue escrita por Michael Jackson y Lionel Richie, fue producida por Quincy Jones, y grabada por el supergrupo denominado USA for Africa (United Support of Artists for Africa, que en español significa Unión de Apoyo de Artistas para África). Todas las ganancias se donaron a una campaña humanitaria para intentar acabar con la hambruna en Etiopía.

¿QUÉ CANTANTES DE “WE ARE THE WORLD” HAN MUERTO?

A continuación, los artistas que participaron en “We are the Word” que dejaron de existir:

KENNY ROGERS

Cuando Kenny Rogers se presentó en vivo en un concierto en su 'Farewell Tour' durante el Rodeo Austin en el Travis County Expo Center el 19 de marzo de 2017 en Austin, Texas (Foto: Suzanne Cordeiro / AFP)

Kenny Rogers fue un cantautor y actor estadounidense, considerado una leyenda de la música country. Él nació en Houston, Texas, el 21 de agosto de 1938 y murió en Sandy Springs, Georgia, el 20 de marzo de 2020, a los 81 años.

A lo largo de su carrera ganó tres Premios Grammy y vendió más de 100 millones de discos en Estados Unidos.

JAMES INGRAM

James Ingram y otros artistas actúan el 3 de febrero de 2002 en el Louisiana Superdome antes del Super Bowl XXXVI en Nueva Orleans, Louisiana (Foto: Jeff Haynes / AFP)

James Ingram fue un cantante estadounidense de música soul y R&B. Nació en Akron, Ohio, el 16 de febrero de 1952 y dejó de existir en Los Ángeles, California, el 29 de enero de 2019, a los 66 años.

Fue un músico autodidacta. Tocaba el piano, la guitarra, el bajo, la percusión y sintetizadores.

TINA TURNER

La cantante estadounidense Tina Turner actúa el 30 de marzo de 1987 en el Palais Omnisports de París, durante el primer concierto de su nueva gira, la primera en seis años (Foto: Bertrand Guay / AFP)

Tina Turner fue una cantante estadounidense apodada la “Reina del rock & roll”, cuya carrera musical abarcó más de cinco décadas. Ha ganado varios Premios Grammy y vendió más de 180 millones de álbumes y sencillos en todo el mundo.

Asimismo, tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en el Paseo de la Fama de St. Louis, entre otros varios reconocimientos.

MICHAEL JACKSON

Cuando Michael Jackson se dirigía a una conferencia de prensa en el estadio O2 de Londres, el 5 de marzo de 2009 (Foto: Carl de Souza / AFP)

Michael Jackson, apodado como el “Rey del Pop”, fue un cantante, compositor, productor y bailarín estadounidense. Nació en Gary, Indiana, el 29 de agosto de 1958 y falleció en Los Ángeles, el 25 de junio de 2009, a los 50 años.

Fue una figura internacional que recibió muchos reconocimientos a lo largo de su carrera. Incursionó y destacó en géneros como el pop, rhythm and blues (soul y funk), rock, disco y dance.

AL JARREAU

Al Jarreau en el escenario del Auditorium Stravinski durante la 27ª edición del Festival de Jazz de Montreux el 7 de julio de 1993 en Montreux (Foto: Patrick Kovarik / AFP)

Al Jarreau fue un cantante de jazz estadounidense que nació en Milwaukee, Wisconsin, el 12 de marzo de 1940 y murió en Los Ángeles, California, el 12 de febrero de 2017. Su música abarcó diferentes estilos como soul, rhythm and blues y pop.

Ganó seis Grammys y se convirtió en el único artista en la historia de estos premios en obtener galardones en tres estilos diferentes: pop, jazz y rhythm blues.

RAY CHARLES

La vez que Ray Charles actuó el 4 de noviembre de 1989 durante el Festival de Jazz de París (Foto: Jean-Pierre Muller / AFP)

Ray Charles fue un cantante, compositor y pianista estadounidense que murió a los 73 años. Nació en Albany, Georgia, el 23 de septiembre de 1930 y dejó de existir en Beverly Hills, California, el 10 de junio de 2004.

Este artista fue pionero de la música soul por la combinación del blues, rhythm and blues y el góspel.