El mes de octubre de 2021 ha sido de total relajo para Carmen Villalobos. La reconocida actriz colombiana se encuentra de vacaciones con su esposo Sebastián Caicedo, luego de haber pasado por una larga temporada de grabaciones. A través de sus redes sociales ha mostrado toda su felicidad.

La recordada actriz de “Sin senos no hay paraíso” dejó un mensaje en su cuenta de Instagram, en donde luce toda su felicidad: “Días maravillosos de amor, recarga, descanso y de mucho agradecimiento. La hemos pasado superdelicioso”, escribió Villalobos.

Los más de 17 millones de seguidores que tiene en su red social han sido testigos de lo bien que la pasa la artista junto a su conyugue en las hermosas playas de Cancún. Ellos también han visto que a la colombiana no le importó posar con un vestido que denota lo subida de peso que está.

CARMEN VILLALOBOS LUCE FELIZ CON ALGUNOS KILOS DE MÁS

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo planearon un viaje a México para celebrar su segundo aniversario de casados. Ella llevó un espectacular vestido blanco, el mismo que usó para su matrimonio. Sin embargo, no contó con que este ya no le quedaría por los kilos de más que ha ganado en estas últimas semanas.

“Ayer me volví a poner el vestido, por abajo no me subió de las caderas y por arriba no me cerró la espalda”, publicó la actriz colombiana.

La misma Carmen admitió que en los últimos meses no se ha venido pesando, pues no es fanática de subirse a la balanza. Esto a raíz de que en sus últimas fotografías luce un ligero aumento de peso.

“Desafortunadamente no es un peso que tú digas: ‘¡Ay! ¡Cómo gané masa muscular!’. No, es pura grasa. Pero igual me gusto porque me veo al espejo y me veo más rellenita y digo: ‘¡Qué linda!’”, compartió Villalobos a través de sus historias de Instagram.

La recordada Catalina Santana de "Sin senos no hay paraíso" disfrutando de las playas de Cancún (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

LA HISTORIA DE AMOR DE CARMEN VILLALOBOS Y SEBASTIÁN CAICEDO

La actriz tuvo 11 años de noviazgo con Sebastián Caicedo y en el 2019 decidieron unir sus vidas en una ceremonia mediática en Colombia. Poco después de la pandemia por el coronavirus y tras concluir los trabajos de la colombiana en la telenovela “Café con aroma de mujer”, ambos decidir emprender su viaje a Norteamérica.

Villalobos a través de su Instagram, donde compartió una fotografía con un mensaje donde se refiere a que toda persona puede cumplir los sueños que tiene pero con mucho esfuerzo.

“¿Qué les puedo decir? Que los sueños sí se cumplen, ¿verdad, mi amor? Que cuando trabajas duro, cuando en tu vida pones a Dios siempre por delante, cuando tienes un gran compañero de vida, los sueños sí se cumplen”, publicó.

Los esposos se conocieron en 2007 en la telenovela “Nadie es eterno en el mundo”, producción de Caracol TV. Los actores compartieron roles por primera vez y no se quedaron indiferentes, según contó Villalobos.

“Cada quien por su lado, me parecía un tipo guapísimo, yo le parecía guapísima y todo, pero nada. Digamos que todo vino más adelante”, dijo la actriz en una entrevista con ‘Más de ti’. Sin embargo, ahí no empezó a nacer el amor, sino que fue todavía más adelante.