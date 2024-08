Un devastador momento es el que viene atravesando Mariah Carey tras la muerte de su madre y hermana, quienes dejaron de existir el mismo día. A raíz de la pérdida de la cantante y compositora, te damos a conocer qué pasó con ellas; asimismo, la relación fracturada que tenía con ambas hace varios años, aunque al último arregló las cosas con su progenitora.

Cabe mencionar que su mamá fue la cantante de ópera y entrenadora vocal Patricia Hickey, de 87 años, y su hermana mayor, Alison Carey, de 63.

UNA PÉRDIDA MUY DOLOROSA

“Mi corazón está roto porque perdí a mi madre este pasado fin de semana. Tristemente, en una serie de eventos trágicos, mi hermana perdió la vida el mismo día”, señaló Mariah Carey a PEOPLE el 26 de agosto de 2024.

Tras ello, no reveló las causas exactas de los decesos, solamente dijo estar agradecida con los mensajes de amor que le hicieron llegar y pidió respeto para superar este duelo.

“Me siento bendecida por haber podido pasar la última semana con mi madre antes de que falleciera. Agradezco el amor y el apoyo de todos y el respeto por mi privacidad durante este momento tan difícil”, añadió.

La cantante estadounidense Mariah Carey habla después de recibir un premio durante los World Music Awards en el Monte Carlo Sporting Club, el 27 de mayo de 2014 en Mónaco (Foto: Valery Hache / AFP)

UNA RELACIÓN FRACTURADA CON SU MADRE

En sus memorias “The Meaning of Mariah Carey” (2020), la también actriz estadounidense habló de la difícil relación que tuvo con su mamá. “La nuestra es una historia de traición y belleza. De amor y abandono. De sacrificio y supervivencia. Me he emancipado de la esclavitud varias veces, pero hay una nube de tristeza que sospecho que siempre se cernirá sobre mí, no simplemente por mi madre, sino por nuestro complicado viaje juntas”, escribió.

Mariah también reveló que cuando comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento y alcanzó la fama, para su sorpresa quien más le tenía celos fue su propia progenitora, algo que la marcó en su vida. Según ella, sintió que su familia la veía como “un cajero automático con peluca. [Mi vínculo con ella era como un] nudo espinoso de orgullo, dolor, vergüenza, gratitud, celos, admiración y decepción”.

A pesar de lo pésimo que se llevaban hace varios años, finalmente la cantante hizo las paces con Patricia Hickey; es más, le dejó una dedicatoria en su libro: “A Pat, mi madre, quien, a pesar de todo, creo que hizo lo mejor que pudo. La amaré lo mejor que pueda, siempre”.

UNA COMPLICADA RELACIÓN CON SU HERMANA ALISON CAREY

La relación con Alison Carey tampoco fue buena, pues la acusó de malos tratos cuando eran menores. “Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con Valium, me ofreció una uña del dedo meñique llena de cocaína, me provocó quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta”, indicó en el libro.

Dichas declaraciones desataron la ira de la mujer y su otro hermano Morgan, quienes la demandaron, pero la celebridad también se defendió al señalar que ese tema era de interés público para narrar una “historia de superación personal ante las adversidades”. Esto las llevó a distanciarse hasta el día de su muerte.

De otro lado, se supo cómo fueron los últimos días de vida de Alison. Según Dave Baker, un amigo de la mujer de 63 años, quería reconciliarse con Mariah, pero al parecer a la artista no le interesó. “Le dijeron que su hermana se estaba muriendo el mes pasado, pero nunca se comunicó con ella; una llamada hubiera significado mucho”, reveló a The Sun, al tiempo de indicar que trató de apoyarla mientras ella lidiaba con su adicción a las drogas, la falta de vivienda, ser VIH positivo. Antes de fallecer, se sentía rechazada y se preguntaba si sus familiares irían a su funeral.