Con la llegada de diciembre, muchas canciones relacionadas con la Navidad se vuelven muy populares en redes sociales, como “Santa Claus llegó a la ciudad” o “Jingle Bells”, pero ninguna es tan icónica como “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey, considerada un clásico de las fiestas de fin de año.

Y es que pese a las polémicas por un presunto plagio en su conocida canción, lo cierto es que gran parte del éxito de la celeb de Estados Unidos se debe a este himno navideño, el cual es la base de varios challenges que se vuelven virales en redes sociales.

Dentro de las millones de personas que se inspiran con esta canción se destacan varios artistas y personalidades, entre las que destacó hace unos días David Beckham, quien fue captado disfrutando del tema.

"All i want for christmas is you" es un de las canciones más reproducidas de la historia (Foto: Mariah Carey / YouTue)

DAVID BECKHAM CANTA “ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU”

Hace unos días, Victoria Beckham compartió un video que muestra al exvolante del Manchester United y Real Madrid revisando su teléfono celular y tomando una taza de café o té, mientras en el fondo se escucha la canción de Mariah Carey.

De hecho, el excapitán de la selección inglesa empieza a cantar el popular tema al ritmo de la cantante hasta que se da cuenta de que está siendo grabado por su esposa, por lo que solo atina a sonreír al verse descubierto.

“Estabas luchando con esa nota alta, ¿no?”, preguntó Victoria intentando contener la risa, mientras continuaba grabándolo, mientras que David le pregunta “¿qué estás haciendo?” con una sonrisa.

David Beckham singing along to @MariahCarey’s “All I Want For Christmas Is You” this TikTok has over 5 million views! pic.twitter.com/16m5d0pvZb — MCI (@MariahCareyITA) December 1, 2022

El video no tardó en hacerse viral y llegó hasta Mariah Carey, quien no dudó en pronunciarse sobre el divertido momento que vivieron los Beckham y calificó la interpretación de David de su famosa canción.

“Mi nueva interpretación favorita. ¡Los quiero muchachos!”, calificó la cantante.

¿MARIAH CAREY QUIERE APODERARSE DE LA NAVIDAD?

Si bien la cantante estadounidense ha sido relacionada con la Navidad debido a su popular tema, en marzo de 2021 sorprendió al revelarse que intentó patentar el título de “Reina de la Navidad”.

Como se recuerda, “All I Want For Christmas is You” se lanzó en 1994 y se ha mantenido como una de las canciones más importantes de las fiestas navideñas, obteniendo el “Premio Diamante de la RIAA (Recording Industry Association of America)” por mantenerse vigente por más de 25 años.

Sin embargo, de acuerdo a un reporte de “CBS News”, la exnovia de Luis Miguel intentó patentar el título, algo que no cayó bien en otras figuras relacionadas con la festividad.