Alejandro López es un actor colombiano que ha triunfado en producciones televisivas de México y también de Estados Unidos, país en el que se le verá en pantallas debido a que es uno de los participantes de “Top Chef VIP 3”. En lo profesional le ha ido muy bien, pero no solo en ese campo, ya que en lo sentimental ha cosechado también un gran éxito porque está en una relación amorosa con Farah Abud, de quien hablaremos en este artículo.

A menudo, en sus cuentas de redes sociales, tanto López como Abud suelen compartir fotografías, videos e historias juntas y demostrarse afecto, generando curiosidad sobre la pareja del actor, pues de ella no se conoce mucho, así que te daré un poco más de información acerca de esta chica, aunque te adelanto que es alguien ligada al espectáculo. ¿o lo era y lo dejó?

1. ¿QUIÉN ES FARAH ABUD?

Farah Abud es una mujer que se le recuerda por su rol de actriz, habiendo participado en varias producciones mexicanas, como “La rosa de Guadalupe”, por ejemplo. Ahora, se le reconoce por ser la novia del actor colombiano, Alejandro López. Acerca de sus mayores actividades no se conoce más información, pues no existe un detalle de ella más extendido en los medios de comunicación.

Farah Abud mientras goza de una hermosa vista en Puno, Perú (Foto: Farah Abud / Instagram)

2. ¿ÉN QUÉ NOVELAS HA ESTADO FARAH ABUD?

Carita de ángel (2000)

Amarte es mi pecado (2004)

Barrera de amor (2005)

Mujer, casos de la vida real (2003 - 2006)

Sexo y otros secretos (2007)

La rosa de Guadalupe (2008-2014)

Farah Abud en un capítulo de "La rosa de Guadalupe" (Foto: Televisa)

3. ¿FARAH ABUD SE RETIRÓ DE LA ACTUACIÓN?

Después de su última aparición en “La rosa de Guadalupe”, no se han conocido más trabajos actorales de Farah Abud, así que se le perdió el rastro en ese ámbito. Una nota en el sitio de Las Estrellas, de 2022, asegura que ella forma parte de una lista de artistas que dejaron su carrera tras haber participado en la famosa serie mexicana relacionada con los milagros de la Virgen de Guadalupe.

Farah Abud en un viaje con Alejandro López por el desierto de Ica, Perú (Foto: Farah Abud / Instagram)

4. ¿A QUÉ SE DEDICA FARAH ABUD?

Como lo mencionamos en el punto anterior, no hay mucha información sobre ella, pero podemos suponer que tiene otros menesteres en su día a día. Eso sí, en su cuenta de Twitter, que no usa desde 2017, se lee en la descripción que es abogada y comunicadora, pero no se sabe si es que ejercer alguna de esas profesiones, por lo que sigue siendo materia de interés por parte de la opinión pública.

5. ¿DESDE CUÁNTO TIENE UNA RELACIÓN CON ALEJANDRO LÓPEZ?

De acuerdo con una reciente publicación del actor, se supo que tiene una relación con Farah Abud de cinco años, por lo que comenzaron esta historia en mayo de 2019, demostrando que lo que tienen es algo en serio. “5 años de aprendizaje, de entender que, caminando en calma, más livianos, abiertos a recibir sin esperar, nos permitimos y, al hacerlo, miras hacia atrás observando que la plantita ya ha dado hojas y frutos, no siempre sanos porque esos son los que enseñan y en sus tiempos sagrados caerán al piso para dar paso a uno nuevo, más fortalecido con muchos más colores que el anterior”, escribió el colombiano.

6. FOTOS DE INSTAGRAM DE FARAH ABUD