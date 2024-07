¡Llegó el día tan esperado! Tras semanas de ardua competencia, por fin conoceremos al gran ganador de “Top Chef VIP 3″, quien se unirá a Lambda García y Alana Lliteras en la lista de campeones del certamen de cocina. Así, si estás ansioso por conocer la identidad del primer puesto del reality del Telemundo, es importante que conozcas cómo llegan los participantes a la gala final. Por eso, te recomiendo seguir adelante con la lectura de esta nota.

Vale precisar que el programa de telerrealidad estadounidense se estrenó el 9 de agosto de 2022 y pone a prueba las habilidades culinarias de un grupo de celebridades.

De esta manera, las estrellas son juzgadas por un panel de chefs profesionales y son eliminadas una a una, cada semana... hasta la gran gala final.

¿QUIÉN SERÁ EL GANADOR DE “TOP CHEF VIP 3″?

Por supuesto, el ganador de la tercera temporada de “Top Chef VIP” será seleccionado entre los cuatro finalistas. Ellos son: Paty Navidad, “El Niño Prodigio”, David Salomón y José María Galeano.

¿CÓMO LLEGA PATY NAVIDAD A LA FINAL DE “TOP CHEF VIP 3″?

Paty Navidad es la cantante y actriz mexicana que clasificó como primera finalista de la competencia, lo que ha hecho que muchos la consideren como una de sus favoritas en el reality.

En declaraciones para People en Español, ella señaló que se sentía feliz de llegar a esta instancia: “Vencí miedos, aprendí cocina, crecí, conecté mucho más con mi esencia…, entonces ha sido muy enriquecedor. Estoy muy agradecida por haber vivido estas más de 120 cocinadas y al final haber visto yo misma en mí ese crecimiento tan grande e importante en los fogones y en mí como mujer y como ser humano”.

La actriz también ocupó el segundo puesto en "La Casa de los Famosos 3" (Foto: Paty Navidad / Instagram)

¿CÓMO LLEGA “EL NIÑO PRODIGIO” A LA FINAL DE “TOP CHEF VIP 3″?

Víctor Florencio, mejor conocido como “El Niño Prodigio”, es un psíquico y astrólogo dominicano.

En declaraciones para US Magazine, se mostró agradecido por todo lo vivido en la competencia: “Cuando inicié dije ‘esto es algo diferente, conocer personas, hacer algo que me gusta que era la cocina’. Toda la vida me ha gustado la cocina, es una de mis pasiones, mi hobby. Entonces dije ‘perfecto, me voy en un mes seguro, no voy a llegar con 20 personas que saben cocinar, que son expertos’ y miren señores”.

El vidente es uno de los finalistas de "Top Chef VIP 3" (Foto: El Niño Prodigio / Instagram)

¿CÓMO LLEGA DAVID SALOMÓN A LA FINAL DE “TOP CHEF VIP 3″?

David Salomón es un diseñador mexicano de origen libanés. Él se convirtió en el primer semifinalista del reality, por lo que también es uno de los favoritos para muchos.

En su cuenta de Instagram, el artista celebró su pase a la final con un mensaje positivo: “Ya no soy top nueve, ni top ocho, ni SEMI ni cuasi… ni casi… ni nada de nada. YA SOY FINALISTAAA”.

Él es una celebridad muy reconocida en México, pues es un diseñador que ha vestido a varias estrellas (Foto: David Salomón / Instagram)

¿CÓMO LLEGA JOSÉ MARÍA GALEANO A LA FINAL DE “TOP CHEF VIP 3″?

José María Galeano, por su parte, es un actor español con gran trayectoria en España, México y Estados Unidos. En los días previos a la final, él recibió a los miembros de su familia, quienes llegaron para darle ánimos en la competencia. ¿Será que eso lo ayuda a alcanzar la victoria?

¿DÓNDE Y CÓMO VER LA FINAL DE “TOP CHEF VIP 3″?

La gran final de “Top Chef VIP 3″ se transmitirá el lunes 29 de julio del 2024 a través de la señal de Telemundo. La hora exacta de la emisión de la gala es: 7:00 p.m. (ET) / 6:00 p.m. (CT). ¡No te la pierdas!

El póster con la lista completa de participantes de “Top Chef VIP 3″ (Foto: Telemundo)

