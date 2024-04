Luego de varias exitosas temporadas, NBC le hizo caso a los fanáticos de “Chicago Fire”, “Chicago P.D.” y “Chicago Med” y estrenó nuevas entregas de sus populares series en Peacock, las cuales incluyen la incorporación de nuevos personajes. Sin embargo, los amantes de las series quedamos impactados al conocer que Rome Flynn y su personaje Derrick Gibson se despide luego de tan solo seis capítulos.

Como se recuerda, las series de NBC basadas en la franquicia de “One Chicago” han acumulado más de 50 millones de espectadores, lo cual ha sido celebrado por Dick Wolf, creador de este universo de producciones, quien aseguró que “serán 84 temporadas acumuladas” a través de Peacock.

Rome Flynn interpretó a Derrick Gibson en la temporada 12 de "Chicago Med" (Foto: Rome Flynn / Instagram)

LA SALIDA DE DERRICK GIBSON EN “CHICAGO FIRE”

El personaje, interpretado por el actor Rome Flynn, tuvo su primera aparición en la temporada 12 de la serie como un exboxeador que ingresó al cuerpo de la Estación de Bomberos 51 de Chicago Fire en medio de demonios por sus errores y pecados del pasado.

En búsqueda de una nueva oportunidad, el personaje debía superar la culpa de accidentalmente haber causado la muerte de un rival en el ring, lo cual lo atormenta.

Un personaje así de complejo, con matices marcados y una historia de redención por desarrollarse, pintaba como un refuerzo importante para las nuevas temporadas de la serie. Sin embargo, su participación llegó a su cierre muy rápido, pues en el episodio seis de la entrega 2024 se despidió del equipo.

En el episodio del 27 de marzo, llamado “All the Dark”, Derrick Gibson verá su desarrollo afectado por una crisis nerviosa que reveló uno de sus principales demonios: una complicada adicción a los medicamentos que intentaba superar con su labor como bombero, pero que regresó más fuerte.

Debido a esto, Derrick dejó la estación de bomberos para ingresar a un programa de tratamiento en la búsqueda de no repetir la misma historia y volver a recaer en las adicciones.

ROME FLYNN CONFIRMA LA SALIDA DE “CHICAGO FIRE”

La salida del personaje no se trata de un movimiento narrativo, como se podría pensar, sino que se debe a una decisión de la cadena, la cual fue confirmada por el propio Rome Flynn en sus redes sociales.

“Llamada al cierre del telón en Chicago Fire”, fue el mensaje del actor junto con un hilo de sus mejores momentos en la temporada 12 de la serie. La publicación también deslizaba que no es un alejamiento para que el personaje regrese episodios más adelante, sino que es una despedida definitiva.

Del mismo modo, Flynn conversó con Variety y reveló que su salida se debió a una decisión de los productores de la serie y que la aceptó, aunque no por eso le resultaba sencillo aceptarlo.

“Al igual que todos los fans, me entristeció ver a Gibson irse”, inició el actor de 32 años, que también ha tenido apariciones en producciones como “How to Get Away with Murder” o “The Bold and the Beautiful”.

Pese a esto, el artista no ha descartado su interés en volver a interpretar a Derrick Gibson en un eventual regreso del personaje al cuerpo de bomberos.

“Era un personaje que disfruté mucho interpretando. Tuve una experiencia maravillosa durante mi tiempo en Chicago Fire y tengo un gran respeto por el elenco y el equipo y espero volver a formar equipo con Dick Wolf cuando sea el momento adecuado”, sentenció.