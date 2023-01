En el mes de diciembre, una de las hijas de la recordada Jenni Rivera, estrenó un podcast en el que revelaría un gran secreto de su familia y que la involucraba directamente a ella. Se trata de Jenicka López, quien comentó a todos sus espectadores de YouTube que Juan López, el hombre que estuvo casado con su mamá y que la crió a ella, no era su verdadero padre biológico.

La noticia confirmada en boca de la propia Jenicka López se convirtió de inmediato en algo de interés público y no era para menos, pues se destapaban muchas cosas, como la incógnita sobre la identidad de la persona que estuvo con la cantante, una mentira a la que Juan López no conoció hasta antes de morir, entre otros detalles que se volvieron tema de conversación.

La influencer, en su podcast “Overcomfort with Jenicka López”, también aseguró que ya sabía quién era la persona que en realidad es su padre biológico y que ya entabló cierta relación con él y con su familia, a la que conoció y agradó al instante. Del mismo modo, confirmó que, para ella, su padre siempre será Juan López, el hombre que la trató como hija durante toda su vida.

El hecho, obviamente, generó revuelo en la opinión pública, principalmente en las redes sociales, en las que una gran cantidad de usuarios criticó con mucha dureza a Jenicka por, en teoría, dañar la imagen de la fallecida Jenni Rivera. Es ahí que Chiquis Rivera apareció para defender a su hermana menor y arremeter en contra de esas personas que “critican sin saber”.

Jenicka López es una de las hijas que tuvo Chiquis Rivera (Foto: Jenicka López)

CHIQUIS RIVERA APOYA A SU HERMANA JENICKA

En una transmisión en vivo realizada en su cuenta de Instagram, Chiquis Rivera habló sobre las afirmaciones de Jenicka López y su verdadero padre, así que lo que primer que hizo fue manifestar su total respaldo a su hermana, quien habría soportado unos complicados momentos de incertidumbre al conocer la verdad de los hechos.

Así mismo, aseguró que a ellas no les importa lo que las demás personas puedan comentar al respecto, pues saben cuál es la verdad y la ciencia las avala con una prueba de ADN que les esclareció el panorama de manera reveladora, un poco dura, pero verdadera al fin y al cabo.

Eso sí, también pidió que no se juzgue a las personas involucradas en esta situación, principalmente a su madre, pues nadie sabe a ciencia cierta lo que estaba pasando en ese momento y por qué tomó las decisiones que hoy salieron a la luz.

“Saben que apoyo a mi hermana y que sí, mi mamá no está aquí para defenderse, pero para eso no se necesita defender porque hay una prueba llamada examen de ADN, y esa es toda la evidencia que necesitamos. Nadie sabe qué es lo que ha pasado Jenicka, pero yo lo he vivido con ella y esto le afectó mucho, y no juzgamos a mi mamá porque solo ella sabe lo que estaba pasando en su vida en ese entonces”, comentó.

CHIQUIS RIVERA EN CONTRA DE LOS CRÍTICOS

Como era de suponerse, todo el tema ha causado una serie de opiniones divididas que también desencadenaron en insultos y muchas críticas muy fuertes en contra de la familia y de la fallecida cantante, así que la propia Chiquis aprovechó el momento para responderles de manera directa.

“Sabíamos que iba a haber gente estúpida que iba a decir ciertas cosas porque no saben los detalles y nada más les gusta hablar porque tienen boca. Está bien porque al final del día ella está ayudando a muchos”, dijo la también cantante, quien aseguró que su hermana, de manera indirecta, está ayudando a quienes atraviesan por situaciones similares.

Algo que también resaltó Chiquis es que ellas dos siempre se considerarán hermanas por todo lo que han vivido juntas desde pequeña y que no necesitan la aprobación de nadie ni de la ciencia para ello.

“Ella sigue siendo mi hermana y su papá aún es Juan López, y eso nunca va a cambiar, jamás, porque él la crió y nosotras salimos de la misma vagina”, añadió.