Pese a su corta edad, Christian Nodal se ha convertido en uno de los referentes más importantes de la música regional mexicana, ganando varios premios internacionales e interpretando sentimentales y populares temas que han conseguido récords de reproducciones.

Además de esto, la celeb de México se ha robado muchas veces las miradas gracias a sus sonados escándalos y conocidos romances, principalmente con Belinda y, recientemente, con la artista urbana argentina Cazzu.

Y es que este explosivo temperamento lo ha llevado a referirse a problemas familiares y arremeter contra otros artistas, como J Balvin, Bad Bunny o el compositor Gussy Lau.

NODAL CRITICA A GUSSY LAU

Hace unos meses, el exnovio de Ángela Aguilar saltó a las primeras planas por la polémica relación que habría mantenido con “La princesa del regional mexicano”, pues esta habría iniciado cuando esta era menor de edad.

Fue durante esas semanas que Nodal reveló en una transmisión en vivo que tuvo una discusión con René Humberto Lau Ibarra, nombre real del compositor mexicano, debido a los derechos de “No te contaron mal”, uno de los más importantes éxitos del cantante.

De acuerdo con el artista, Gussy Lau es un buen compositor, pero le incomodó que este subiera al escenario a recibir el Grammy cuando no fue responsable del popular tema, pues fue su idea.

“Gussy Lau es un gran compositor y nosotros hicimos como una campaña... A este cabrón yo lo quiero mucho, pero él sabe que nunca compuso nada, ni ‘No te contaron mal’ ni nada de eso. Y él se para con nosotros en los Grammy”, comentó.

Christian Nodal es uno de los cantantes más polémicos de México (Foto: YouTube)

GUSSY LAU RESPONDE A NODAL

Por su parte, el compositor mexicano no se quedó callado y, aunque agradeció los elogios iniciales, dejó en claro que el tema no era su responsabilidad.

“Cuando comenzamos a componer esa canción, la idea nace creo que de Edgar o Christian, mía no, no voy a decir que fue mi idea porque no fue mi idea y, a mí, no me gustaba”, empezó.

Sin embargo, al ver el potencial del tema, Lau le dio varios toques al tema, obteniendo como resultado el tema que fue lanzado años atrás.

“Entonces ahí estábamos componiendo y yo decía frases y pues no gustaban, no quedaban en la canción, pero no es como que yo no estuviera o me hubiera ido”, añadió.