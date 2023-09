La primera película de Chucky, Child’s Play, que se estrenó en 1988, y dio bastante miedo ver un muñeco hacer el mal sin freno... No lo niego. Ahora Charles Lee Ray, nombre del hombre que habita en el cuerpo del muñeco diabólico, regresa en una tercera temporada de la serie de Alex Hedlund, quien asegura que será la más aterradora de su historia.

El 17 de agosto, se lanzó el anuncio oficial de la temporada 3, creada por Don Mancini. En las imágenes se ve a Chucky dando una conferencia de prensa desde la Casa Blanca y respondiendo las preguntas de los reporteros sobre la nueva entrega.

Ante la gran expectativa que ha generado, el productor Hedlund ha dado alcances sobre lo que hará muñeco poseído por la magia vudú.

¿POR QUÉ LA TERCERA TEMPORADA DE “CHUCKY” SERÁ LA MÁS ATERRADORA?

El productor Alex Hedlund explica qué la temporada 3 de Chucky es la “más aterradora“ de todas. El muñeco diabólico continuará cometiendo otra serie de asesinatos mientras continúa atormentando a Jake y sus amigos.

“Es muy inesperado. No se parece a nada de lo que hemos visto en las temporadas o películas anteriores . Puede que sea, me atrevo a decir, la agenda más oscura hasta el momento. También hay un interés personal por Chucky que es muy singular para esta temporada. En verdad, Don realmente quería hacer de esta la temporada más aterradora hasta el momento, y creo que lo logró” .

Según Hedlund, la trama dará un giro inesperado y llevará a Chucky a un lugar donde nunca antes lo habíamos visto.

Una escena de la segunda temporada de Chucky, El Muñeco Diabólico (Foto: Syfy y USA Network)

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 3 DE “CHUCKY”?

La temporada 3 de “Chucky” está programada para estrenarse el 4 de octubre de 2023 a las 9:00 pm hora del este a través de SyFy y USA Network.

Mientras tanto, si quieres disfrutarla a través de una plataforma de streaming, deberás esperar hasta el día siguiente para poder verla en Peacock.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “CHUCKY”?

Aunque no hay una sinopsis oficial hasta el momento, el anuncio de Chucky dio algunas pistas de lo que sucederá en la siguiente temporada.

Cuando uno de los reporteros le consultó al muñeco sobre la trama de esta entrega, lo único que nos pudo adelantar fue “D.C. is gonna get chucked up”, que se traduce literalmente a “D.C. se va a quedar tirada”, pero que en realidad es un juego de palabras que da entender que Chucky estará presente en Washington.