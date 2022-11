La situación de Chyno Miranda sigue preocupando a sus fanáticos y, en especial, a su madre Alcira Pérez, quien dio su versión del traslado del cantante venezolano del centro de rehabilitación Tía Panchita a la clínica El Cedral. La mujer dio una entrevista para contar su verdad sobre la realidad actual del artista, como lo que no le gustaba a Chyno del primer lugar donde se estaba recuperando.

El intérprete reapareció en un video después de su accidentado y comentado traslado a otro centro de salud. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó de las supuestas malas condiciones de Tía Panchita, organización que se defendió y calificó como “secuestro” el hecho de que se llevaran a Chyno.

El cantante agradeció en una publicación en sus redes sociales por su salida de Tía Panchita y criticó su estadía en dicho lugar. “En Tía Panchita era horrible esa mier... fue bastante engorrosa la salida de Tía Panchita para acá”, manifestó la celebridad que se estaría tratando las secuelas de la encefalitis.

Ahora, Alcira Pérez ha desmentido las declaraciones de su hijo y ha contado qué era lo que menos le gustaba a Chyno Miranda sobre su permanencia de 10 meses en el ahora mediático centro de rehabilitación.

El cantante venezolano sonriendo para las redes sociales (Foto: Chyno Miranda / Instagram)

¿POR QUÉ CHYNO MIRANDA ODIABA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN TÍA PANCHITA?

Chyno Miranda le habría contado a Alcira Pérez que no le gustaba el centro de rehabilitación Tía Panchita por las prohibiciones dentro del lugar, de acuerdo a las declaraciones que dio la madre del artista venezolano a People en Español.

“Bueno, le voy a decir sinceramente lo que él me dijo es que esa clínica tenía muchas normas, a ellos no le gustan las normas, entonces como ellos no pueden ni fumar ni tomar café, entonces no le gustaba”, explicó Pérez al citado medio.

La madre del intérprete también dijo que es “completamente falso” la declaración de Chyno sobre la situación en que se encontraba el local de Tía Panchita, porque ella no lo iba a meter en “una pocilga”.

“Eran condiciones prudentes y necesarias para que él estuviera ahí, sin lujos, ni riquezas ni nada por el estilo, porque ellos no necesitan eso. Ellos necesitan un sitio donde se les suministre lo necesario para regenerarse y para alimentarse, ejercicios y todo lo demás”, agregó.

Pérez, en otro momento, explicó que ha podido ver a su hijo “muy ansioso, un poco alterado” porque está consumiendo café y cigarrillos. “Puse una queja y le dan manzanilla, no se le está suministrando el tratamiento que se le estaba dando”, puntualizó. Agregó que Chyno no habría accedido a ser trasladado a El Cedral porque “estaba dormido, estaba dopado”.

Chyno abrazando a su madre (Foto: Chyno Miranda / Instagram)

¿QUÉ SE ENCONTRÓ EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN TÍA PANCHITA?

El fiscal general venezolano Tarek William Saab, a través de Twitter, informó sobre las presuntas condiciones del centro de rehabilitación Tía Panchita, donde estaba internado el cantante Chyno Miranda desde hace 10 meses.

De acuerdo a su reporte, en dicho local se habrían encontrado un objeto contundente forrado en tela, una camisa de fuerza artesanal y cuerdas para atar. Según Saab, el personal no pudo explicar el uso de los objetos.