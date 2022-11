Hace unos meses, empezaron a circular los rumores de una posible separación entre Gerard Piqué y Shakira. Las sospechas fueron confirmadas y, poco tiempo después, el futbolista español empezó a salir públicamente con su nueva novia, Clara Chía Martí.

En un principio, solo fueron fotografiados juntos saliendo de restaurantes y bares. No pasó mucho tiempo hasta que los medios de comunicación descubrieron que se trataba de una joven de 23 años que trabajaba en Kosmos, una de las empresas del defensa del F.C. Barcelona.

Su vida privada ha tratado de mantenerse lo más reservada posible y la pareja salía discretamente. Sin embargo, ahora que el divorcio de Piqué con Shakira parece haber llegado a un acuerdo, la timidez parece haber dejado a la nueva pareja, sobre todo a la joven catalana.

¿CÓMO HA CAMBIADO CLARA CHÍA MARTÍ DESDE QUE OFICIALIZÓ SU RELACIÓN CON GERARD PIQUÉ?

De acuerdo con diversos medios españoles, ahora que Clara Chía Marti es la novia oficial, su actitud ha cambiado drásticamente. Así lo comentó Laura Fa, una de las conductoras del podcast Mamarazzis al medio El Periódico, basándose en fuentes cercanas a la muchacha.

“Empieza a sentirse muy cómoda en su papel de primera dama. Un cambio para mal, que se entienda”, afirmó, aunque no entró en detalles de qué forma.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí en su auto en Barcelona (Foto: G3)

De acuerdo con lo que aseguró Jordi Martin al programa Socialité, Clara Chía ni siquiera estaría yendo a la oficina a desempeñar sus funciones, prefiriendo hacerlo desde la comodidad de su hogar (o del departamento de Piqué).

“Me cuentan que ya ni siquiera va a trabajar a la sede de Kosmos, si no que teletrabaja desde casa, no se encuentra con fuerza. Está destrozada, ha dejado de ir al trabajo”, afirmó el fotógrafo de celebridades.

Después del anuncio de que Shakira se mudará a Miami con sus hijos en el 2024, el panorama en España se está despejando para que Chía y Piqué puedan continuar con su romance de manera más distendida.