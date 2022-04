Clarissa Molina y Vicente Saavedra son una de las parejas más populares del momento y con el anuncio del matrimonio realizado hace unas semanas, muchas especulaciones han surgido en torno a la futura unión.

MÁS INFORMACIÓN: Los detalles más íntimos de la boda de Clarissa Molina y Vicente Saavedra

Y es que, como se recuerda, fue la propia Clarissa Molina quien reveló que se casaría con el productor musical durante una presentación de El gordo y la Flaca, donde la modelo es una de las presentadoras.

“Desde que lo conocí sabía que era el hombre con el que me iba a casar”, confesó la miss “Nuestra Belleza Latina 2016″, quien próximamente también reforzará sus lazos con las hijas de Vicente Saavedra.

CLARISSA MOLINA Y LAS HIJAS DE VICENTE SAAVEDRA

En todas las relaciones entre personas que tienen hijos, la convivencia entre los pareja miembros y los familiares es importante. Y esto lo tienen en cuenta Molina y Saavedra, quienes revelaron a People en Español cómo se lleva la presentadora con las hijas del productor musical.

“Mis hijas son grandes ya, las mayores tienen 13 y 12 años y son como amiguitas con Clarissa, ellas estaban locas, siento que he sido un papá responsable. Eso es prioridad. Cuando me vieron, me dijeron: ‘¿Estás enamorado?’. Soy reservado para mis cosas y me caracterizo por eso en mi vida personal y profesional. Yo nunca me he casado y están supercontentas”, indicó Vicente.

Del mismo modo, Molina admitió que se encuentra contenta por su relación. “De mi lado ha sido increíble, siempre estamos compartiendo y son niñas tan maduras que saben llevar cualquier tipo de conversación, lo que me enamoró es cómo él se lleva con sus hijas”, señaló.

La relación entre ambas familias también va viento en popa, según la pareja. Pues mientras las pequeñas hijas de Vicente aceptaron su nuevo compromiso, la familia de Clarissa mantiene una buena relación con el productor.

“Mi hermano y mi mamá están supercontentos. Me dicen que me ven tan linda y no solamente mi familia, la gente de mi trabajo. Yo siempre dije que si tenía una pareja, esa pareja tenía que llevarse bien con mi gente. Todo fluyó”, comentó la conductora.