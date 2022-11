La ciudad de Estambul, en Turquía, ha sido testigo de un lamentable atentado terrorista que dejó seis fallecidos y decenas de heridos que jamás se olvidarán de lo sucedido ese día. Otros que no podrán borrar de su memoria lo acontecido son los actores mexicanos Claudia Martín y Hugo Catalán, quienes estuvieron muy cerca de allí.

Luego del éxito que ha tenido “Los ricos también lloran” en México y Estados Unidos, la actriz protagonista de la historia y su novio, el también actor, Hugo Catalán, hicieron maletas y tomaron un vuelo con dirección a Europa, donde aprovecharon para visitar la ciudad turca en cuestión, sin imaginarse que estarían tan cerca de la tragedia.

Por suerte, ambos artistas no estuvieron en el lugar de los hechos cuando se produjo la detonación, así que no hay nada que lamentar respecto a ellos, aunque lo mismo no pueden pensar las familias de las víctimas y de los heridos, quienes, seguramente, atravesaron uno de sus peores momentos debido a la preocupación y tristeza.

Claudia Martin y su novio, Hugo Catalán, paseando por las calles de Turquía (Foto: Claudia Martin / Instagram)

EL MENSAJE DE CLAUDIA MARTIN TRAS EL ATENTADO

Con la finalidad de tranquilizar a sus seguidores de redes sociales, quienes sabían que ella estaba en Turquía, la actriz mexicana realizó una serie de publicaciones en sus historias, revelando que, felizmente, se encontraba bien y que lamentaba todo lo que había sucedido a causa del atentado terrorista.

“Siento mucho el ataque ocurrido en una ciudad tan bella y llena de vida”, fueron algunas de las palabras de Claudia Martín en su cuenta de Instagram, calmando así a quienes habían manifestado su preocupación.

Sin embargo, no todo estuvo tan tranquilo como ella dio a entender. Y es que su novio dio mayores detalles de lo ocurrido, dándonos a conocer que el hecho pudo haberlos afectado.

LA TRAGEDIA PUDO LLEGARLES

Mediante su cuenta de Instagram, el actor Hugo Catalán confesó que el atentado de Turquía pudo haberles afectado su integridad y hasta haber terminado con su vida, ya que ambos estuvieron en el lugar de la explosión tan solo un día antes.

“Claudia y yo estábamos paseando justo en dónde fue la detonación. Es muy triste y lamentable. Es una avenida llena de vida. Es una ciudad impresionante. La violencia nunca será el camino”, confesó Catalán.