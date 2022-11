Como parte del proyecto de TelevisaUnivision para su franquicia “Fábrica de sueños”, la cual consiste en actualizar sus telenovelas clásicas, la cadena estrenó hace unos meses una nueva versión de “Los ricos también lloran”.

La producción estuvo a cargo de Carlos Baldasano, responsable de producciones como “La piloto” y “Si nos dejan”, y tuvo a Claudia Martín y Sebastián Rulli en los papeles protagónicos, mientras que otros reconocidos actores completaron el reparto.

De hecho, la protagonista de la historia es una joven actriz con una prometedora carrera que consiguió sus sueños de llegar a la televisión y conseguir sus primeros roles estelares en telenovelas.

Claudia Martín interpretando a Mariana Villarreal en "Los ricos también lloran" (Foto: TelevisaUnivision)

LA CARRERA DE CLAUDIA MARTÍN

Pocas personas lo saben, pero la celeb de México no tenía contemplado convertirse en actriz, pues en sus proyecciones se encontraba unirse a los estudios de Televisa como diseñadora en el departamento de vestuario, un rol que desempeñó por un año.

Sus primeros papeles

Sin embargo, fue por recomendación de un productor que ingresó al taller de conducción del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde se le presentó la oportunidad de tener su primera experiencia como actriz, la cual no dudó en aceptar.

“Me acuerdo muy bien que Eugenio Cobo, el director de la escuela, me dijo que si quería pasarme al taller de actuación y yo dije ‘claro que sí, a ver qué tal’. Y ya desde ahí me enamoré de la profesión”, reveló en conversación con People en Español.

Fue así como la actriz, que en aquel momento tenía 25 años, fue parte de “Amores con trampa” y “Como dice el dicho”, para luego tener un papel más destacado en “Sueño de amor”, la telenovela de 2016 protagonizada por Betty Monroe y Cristián de la Fuente.

Claudia Martín inició su carrera en el CEA de Televisa (Foto: Claudia Martín / Instagram)

Villana de telenovelas

Luego de esta importante experiencia, la reputación de Martín empezó a crecer, uniéndose a “Un camino hacia el destino” y “Enamorándome de Ramón”, pero no sería hasta su inclusión en “Amar a muerte” que se colocaría en los papeles estelares como la antagonista de la producción.

En esta telenovela, protagonizada por Angelique Boyer y Michel Brown, la actriz interpretó a Eva Carvajal Pineda de Luna.

Claudia Martín y Sebastián Rulli en "Los ricos también lloran" (Foto: TelevisaUnivision)

Sus primeros protagónicos

Con un nombre cada vez más grande dentro de los estudios de San Ángel, no pasaría mucho para que Claudia Martín reciba su primer papel protagónico, el cual llegaría de la mano de Adrián Uribe en “Como tú no hay 2″. En la serie cómica, su personaje, Naty, era parte de un triángulo amoroso ue completaba Estefanía Hinojosa.

Claudia Martín en “Los ricos también lloran”

Luego de un paso por “Fuego ardiente”, una de las oportunidades más importante en la carrera de la actriz llegaría en forma de su papel protagónico “Los ricos también lloran”, donde interpreta a Mariana Villarreal.

En la actualidad, la producción de TelevisaUnivision es una de las más vistas en Estados Unidos, desplazando a “La reina del sur” de Telemundo, que ha tenido una dramática caída en sintonías en las últimas semanas.