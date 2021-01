Aunque algunos antiguos personajes regresaron en la tercera temporada de “Cobra Kai” otros se ausentaron. Si bien la falta más comentada fue la de Nichole Brown, quien interpreta a Aisha en la serie de Netflix, no fue la única, Raymond, mejor conocido como Stingray (Mantarraya) e interpretado por Paul Walter Hauser, tampoco apareció.

El actor no contó los detalles de su ausencia, pero en una entrevista para Showbiz Cheat Sheet señaló: “No puedo decir si soy parte de esto o no, pero lo que puedo decir es que en esta temporada o la próxima, pronto en algún momento, probablemente me verán aparecer de nuevo”. Con lo cual no se descarta su retorno.

Al respecto uno de los creadores de “Cobra Kai”, Jon Hurwitz, dijo a TV Line: “El hecho de que un personaje no aparezca durante un periodo de tiempo no significa que haya abandonado el universo y que no puede volver de nuevo”.

“Nos queda una larga historia que contar. Tendemos a mirar el programa desde una perspectiva muy amplia y las entradas y salidas son impactantes e importantes. A veces, la gente necesita salir para que su reingreso sea un poco diferente y más grande”, agregó el creador Josh Heald.

Stingray / Mantarraya solicitó trabajo en la escuela de All Valley en la segunda temporada de "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ MANTARRAYA NO APARECIÓ EN “COBRA KAI 3”?

En los primeros episodios de la tercera temporada de “Cobra Kai” se reveló lo que sucedió con Stingray / Mantarraya tras la pelea en la escuela que terminó con la hospitalización de Miguel y la huida de Robby.

“El Señor Stingray no trabaja aquí. Supimos que está en libertad condicional y debe mantenerse a 150 metros de los niños”, dijo uno de los directivos de la escuela. Esto significa que Mantarraya fue detenido por estar involucrado en una pelea con menores de edad y que no puede acercarse a ningún dojo de karate porque podría ser arrestado nuevamente.

Tal vez en la cuarta entrega de “Cobra Kai” Stingray consiga resolver sus asuntos y podrá unirse a la alianza entre Miyagi-Do y Eagle Fang Karate, ya que es poco probable que Kreese lo reciba en su dojo.