A través de sus redes sociales, la exintegrante de Kabah y diputada del partido verde, Federica Quijano, ha presumido en más de una ocasión su amor por los perros, recomendando a sus más de 227 mil seguidores que adopten animales de la calle por encima de comprar, además de impulsar medidas de protección, tal como ha anunciado en su perfil de Instagram que creó para su campaña.

Sin embargo, la dedicación de la celeb de México hacia los animales fue puesta en duda por la actriz y presentadora Consuelo Duval, quien no dudó en responder a una publicación de “Kika” en la que la acusaba de abandonar animales en las calles.

La controversia obligó a la diputada a cerrar los comentarios en sus redes sociales, pues varios usuarios la criticaron tras lo expuesto por la recordada Federica P. Luche y exconductora de Netas Divinas.

Federica Quijano ha presumido en más de una ocasión su amor por las mascotas (Foto: federicaquijano / Instagram)

LA PELEA DE CONSUELO DUVAL Y FEDERICA QUIJANO

Todo empezó cuando Janine Patricia Quijano Tapia, nombre real de la exmiembro de Kabah compartió en sus redes sociales una imagen con un nuevo perrito de raza, el cual fue un regalo de su hermano Apio Quijano.

Entre los comentarios de la publicación se encontraba el de la polémica Consuelo Duval, quien no tuvo reparos en señalar que “Kika” abandonó a un perro que había rescatado.

“Rezo por él, para que no lo tires a la calle cuando crezca como le hiciste con los que dizque rescataste”, disparó Duval, además de indicar que estos tienen maneras distintas de expresarse. “Te recuerdo que los perros muerden porque es su forma de jugar”, añadió.

El comentario de la mamá de Paly Duval no pasó desapercibido y en menos de un día acumuló más de mil “Me gusta”, antes de que Quijano optara por cerrar sus redes sociales.

Consuelo Duval criticó a Kika Quijano por haber abandonado a una mascota (Foto: federicaquijano / Instagram)

LA RESPUESTA DE FEDERICA QUIJANO

En conversación con Gustavo Adolfo Infante para su canal de YouTube, la cantante se refirió a la polémica con Consuelo, asegurando que el comentario la tomó por sorpresa.

“Normalmente me valen los comentarios. Pero en este caso, me sacó muchísimo de onda, pero muchísimo porque a Consuelo yo la quiero. Leo su mensaje y dije ‘¿de qué me habla?’ O sea, le mandé un mensaje en insta y le dije qué onda. Me da muchísimo coraje”, indicó Federica

La cantante, que es parte de los “90′s Pop Tour” y las presentaciones de Kabah, se mostró indignada y explicó cómo surgió el supuesto abandono al animal.

“Te voy a explicar de dónde viene todo esto, rescatamos con mascotas Coyoacán a una pitbull que estaba en huesos… y entre todos en la fundación pagamos para que la pudieran hospitalizar y demás, entonces dijo Marcela ‘¿quién se la queda?’, dije yo me la quedó y la sigo cuidado… me la lleve a la casa… ya que estaba grande, atacó a ‘fénix’ mi perro y dije no…”, explicó “Kika”.

Según indicó, intentó reeducar a la pitbull, pues Fenix, su otro perro y víctima del ataque, también es un animal rescatado, y no podía tenerlos juntos

“La llevé a un school-can, dice el entrenador que ya no tiene bronca. Fui a un concierto y me dicen ‘rafa le mordió la pata a Fenix’ y les dije que se la lleven al veterinario. El caso es que perdió la pata. Todos me dijeron que la sacrifique, pero no hay manera, así que se la di a una compañera de la fundación”, comentó.