La gigante Televisa ha logrado dar a conocer a decenas de estrellas de la actuación. Desde Eugenio Derbez hasta Danna Paola pasaron por los estudios de grabación de la casa televisora. Una de esas tantas personalidades fue Consuelo Duval, quien comenzó a incursionar en la pantalla chica tras interpretar a Federica en “La Familia P. Luche” a inicios de los 2000. Sin embargo, poco se sabe del despido que sufrió hace casi 10 años por un peculiar motivo.

Hace algunos años, el retorno de Consuelo Duval a las cámaras de Televisa logró ser catalogado como una de las contrataciones del momento, incluso, a pesar de haber tenido una abrupta salida a mediados del 2014 en circunstancias polémicas que fueron reveladas recientemente por la conductora.

Consuelo Duval celebró el 11 de enero pasado 54 años (Foto: Consuelo Duval / Instagram)

¿Quieres saber los detalles de su polémica salida? Pues, aquí en MAG te lo contamos a detalle.

¿POR QUÉ CONSUELO DUVAL FUE DESPEDIDA DE TELEVISA?

Resulta que la actriz de 54 años fue removida tras exigir un aumento salarial luego de enterarse que Adrián Uribe percibía un sueldo mucho más alto que el suyo. Para le regiomontana, no había otra salida, pues le pareció un acto de injusticia tal desbalance entre ambas figuras de televisión.

“Antes de que yo hablara con todos, le dije ‘voy a armar un pedote, pero no es nada contigo’”, enfatizó la actriz al canal de YouTube “La Saga”.

No obstante, Uribe comentó que fue testigo de la solicitud de aumento de la mexicana, y a su parecer, no fue la forma correcta en hacer querer respetar sus honorarios.

“A lo mejor la forma de ir a exigir ese sueldo o aumento se malinterpretó”, añadió Adrián en el video subido en el canal de YouTube “La Saga”.

CONSUELO FUE PASADA DE COPAS A PEDIR UN AUMENTO

A lo que la conductora reveló que cuando se reunió con los directivos de Televisa traía unos tragos de más, además de que fue una petición que hizo desde la ira, pues estaba muy molesta.

“Fue equivocada, y a parte iba peda, o sea, muy mal. Lo hice muy mal y no tuve ni criterio ni inteligencia emocional. Me movió la visera y ahí sí es la leyenda urbana del que se enoja pierde, y perdí. Estos errores no pasan en vano y uno aprende, sigo luchando por los mismos derechos de las mujeres con los hombres”, añadió Duval.

La actriz reconoce que fue algo pasada de copas a pedir un aumento de salario (Foto: Consuelo Duval / Instagram)

A manera de autocrítica, Duval señaló que su pedido fue “muy infantil”, motivo por lo que después terminó arrepintiéndose de la pelea que tuvo con los directivos de la mencionada casa televisora.